Фиксатор USB кабелей Tilta USB-C Cable Clamp для Sony a7 V, черный

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Код товара: УТ-00093974 Артикул: TA-T100-CC-B Код товара: УТ-00093974 Артикул: TA-T100-CC-B Тип товара Для кабелей Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Тип товара Для кабелей Описание Фиксатор Tilta USB-C Cable Clamp позволяет зажать 1 или 2 USB кабеля одновременно, что обеспечивает надежное соединение и предотвращает поломки USB гнезд на плате камеры. Совместим с клетками Tilta Full Camera Cage или Half Camera Cage для Sony a7 V, толщина USB штекера должна составлять от 5 до 8 мм. Компактный дизайн, прочный алюминиевый сплав, надежная винтовая фиксация (раздельная для верхнего и нижнего гнезд). Комплектация: Зажим для USB кабелей

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