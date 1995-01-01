Фиксатор USB кабелей Tilta USB-C Cable Clamp для Sony a7 V, черный
Код товара:УТ-00093974
Артикул:TA-T100-CC-B
Товар не найден
Характеристики
Тип товараДля кабелей
Описание
Фиксатор Tilta USB-C Cable Clamp позволяет зажать 1 или 2 USB кабеля одновременно, что обеспечивает надежное соединение и предотвращает поломки USB гнезд на плате камеры. Совместим с клетками Tilta Full Camera Cage или Half Camera Cage для Sony a7 V, толщина USB штекера должна составлять от 5 до 8 мм. Компактный дизайн, прочный алюминиевый сплав, надежная винтовая фиксация (раздельная для верхнего и нижнего гнезд).
Комплектация:
- Зажим для USB кабелей
- Шестигранный ключ 2.5 мм