Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фиксатор USB кабелей Tilta USB-C Cable Clamp для Sony a7 V, черный

  • USB-C Cable Clamp для Sony a7 V, черный
  • USB-C Cable Clamp для Sony a7 V, черный
  • USB-C Cable Clamp для Sony a7 V, черный
  • USB-C Cable Clamp для Sony a7 V, черный
  • USB-C Cable Clamp для Sony a7 V, черный
  • USB-C Cable Clamp для Sony a7 V, черный
  • USB-C Cable Clamp для Sony a7 V, черный
Код товара:УТ-00093974
Артикул:TA-T100-CC-B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фиксатор Tilta USB-C Cable Clamp позволяет зажать 1 или 2 USB кабеля одновременно, что обеспечивает надежное соединение и предотвращает поломки USB гнезд на плате камеры. Совместим с клетками Tilta Full Camera Cage или Half Camera Cage для Sony a7 V, толщина USB штекера должна составлять от 5 до 8 мм. Компактный дизайн, прочный алюминиевый сплав, надежная винтовая фиксация (раздельная для верхнего и нижнего гнезд).

Комплектация:

  • Зажим для USB кабелей
  • Шестигранный ключ 2.5 мм