Описание

Батарейная площадка для аккумуляторов типа V-Mount предоставляет следующие выходы питания: 2 разъема D-Tap (P-Tap) 14.8 Вольт, 1 разъем USB-C 5 Вольт и 1 разъем USB-C Power Delivery 60 Вт с изменяемым напряжением. Также в комплект входит кабель USB-C PD длиной 60 см, фиксатор для кабеля, съемный адаптер для установки на две 15-мм направляющие и шестигранный ключ 2.5 мм.

С помощью данной площадки вы можете обеспечить постоянное питание как для самой камеры, так и для различных аксессуаров: например, для Follow Focus моторов Tilta Nucleus-M.

Угол наклона площадки относительно направляющих изменяется. С тыльной стороны располагается несколько гнезд 1/4"-20 (часть из них с отверстиями под боковые шпильки). В эти гнезда вы можете установить какие-либо аксессуары или использовать их для монтажа самой площадки на крепления, отличные от 15-мм LWS направляющих.

Площадка выполнена из алюминиевого сплава и нержавеющей стали, что обеспечивает высокую надежность и долгий срок службы.