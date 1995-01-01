Верхняя рукоятка Compact NATO Top Handle выполнена с эргономичным изгибом и силиконовыми накладками, предотвращающими скольжение в руке. Спереди предусмотрен холодный башмак и гнездо ARRI 3/8" (с отверстиями под боковые шпильки), еще одно гнездо 3/8" расположено посередине и несколько гнезд 1/4" находятся сверху и сзади. Ручка легко и быстро устанавливается на планку НАТО и фиксируется зажимом с флажковой головкой. Подобное быстросъемное крепление позволяет быстро перекинуть рукоятку с верхней панели на боковую, чтобы продолжить съемку с вертикальной ориентацией камеры.

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

Размеры: 15.3 х 10.2 х 5.1 см

Вес: 300 г