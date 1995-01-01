Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Рукоятка Tilta Compact NATO Top Handle, верхняя, на планку НАТО, черная

  • Compact NATO Top Handle, верхняя, на планку НАТО, черная
  • Compact NATO Top Handle, верхняя, на планку НАТО, черная
  • Compact NATO Top Handle, верхняя, на планку НАТО, черная
  • Compact NATO Top Handle, верхняя, на планку НАТО, черная
  • Compact NATO Top Handle, верхняя, на планку НАТО, черная
Код товара:УТ-00078595
Артикул:TA-QRTH7-B

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Верхняя рукоятка Compact NATO Top Handle выполнена с эргономичным изгибом и силиконовыми накладками, предотвращающими скольжение в руке. Спереди предусмотрен холодный башмак и гнездо ARRI 3/8" (с отверстиями под боковые шпильки), еще одно гнездо 3/8" расположено посередине и несколько гнезд 1/4" находятся сверху и сзади. Ручка легко и быстро устанавливается на планку НАТО и фиксируется зажимом с флажковой головкой. Подобное быстросъемное крепление позволяет быстро перекинуть рукоятку с верхней панели на боковую, чтобы продолжить съемку с вертикальной ориентацией камеры.

  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
  • Размеры: 15.3 х 10.2 х 5.1 см
  • Вес: 300 г