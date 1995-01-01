Боковая ручка Advanced Left Side Wooden Handle выполнена из отполированного черного орехового дерева на алюминиевом каркасе. Эргономичная форма обеспечивает комфортный и уверенный захват камеры. Материал сам по себе очень приятен, не натирает руку, сохраняет тепло при съемке в холодное время года. Наклон рукоятки регулируется: вы можете вращать ее на все 360°. Данная рукоятка устанавливается только под левую руку. Обратите внимание: в комплект не входит адаптер для установки на клетку, они продаются отдельно.