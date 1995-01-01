Аккумулятор Tilta NP-F550, 3500 мАч, зеленый
Код товара:УТ-00083406
Артикул:TNP-F550-GN
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Описание
Аккумулятор Tilta TNP-F550-GN – это аналог батареи Sony NP-F550. Используется с различными устройствами: видеокамерами, осветителями, рекордерами, накамерными мониторами, контроллерами Tilta Nucleus-M II и другими устройствами. Напряжение 7.2 В, емкость 3500 мАч, что обеспечивает около 4.5 часов работы с камерой Sony HXR-NX100. Корпус выполнен из огнестойких материалов класса V-0, имеется встроенная защита от короткого замыкания, перегрузки по току, избыточного заряда, глубокой разрядки, перегрева. Безопасность подтверждена международными сертификатами CCC, FCC, CE, PSE, KC, UL и BSMI. Способен работать в диапазоне температур от -20 до +60°С.
Характеристики
- Напряжение: 7.2 В
- Емкость: 3500 мАч, 25.4 Втч
- Рабочая температура: -20 ~ +60°С
- Размеры: 70.6 х 38.6 х 20.5 мм
- Материал корпуса: поликарбонат + АБС пластик
- Вес: 108 г