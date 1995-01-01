Рукоятка-хват Tilta Mounting Baseplate with Leather Grip для Leica Q3, черный
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Характеристики
Описание
Рукоятка Tilta Mounting Baseplate with Leather Grip для камеры Leica Q3 обеспечивает дополнительный выступ для пальцев и более комфортный захват фотоаппарата в ладони. Покрытие из натуральной кожи премиального качества предотвращает скольжение в руке. Площадка устанавливается в штативное гнездо, не блокируя доступ к батарейному отсеку. Снизу можно установить быстросъемный адаптер ARCA Quick Release Plate Adapter (продается отдельно), тогда камеру можно будет ставить на штативы и другие держатели системы Arca Swiss.
В комплект также входит пара пара треугольных металлических колец для ремня и пара кожаных пряжек, позволяющая устанавливать на камеру ремни с со стропами.
Материалы: алюминиевый сплав, натуральная кожа.