Описание

Компендиум Tilta Mirage Matte Box – это светозащитная бленда и держатель для светофильтров. В комплектацию VND Kit также входит нейтрально-серый фильтр переменной плотности Vario-ND 0.3-2.7, которым можно управлять как вручную, так и дистанционно, установив на компендиум мотор Tilta Nucleus Nano или Wireless Motor fot Tilta Mirage. В данный компендиум можно установить 1 прямоугольный светофильтр типа 4х5.65 (спереди) и 1 круглый фильтр диаметром 95 мм (вставляется сверху вниз). Преимуществом круглых фильтров является их малый вес: как правило, около 1/4 от массы фильтра типа 4х5.65. Это позволяет избежать перевеса и упрощает балансировку камеры на стабилизаторах, кранах, коптерах.

Компендиум устанавливается в резьбу объектива диаметром 67, 72, 77 или 82 мм – для этого в комплекте идут соответствующие установочные кольца. Он также может быть установлен непосредственно на корпус объектива, если диаметр передней части корпуса составляет ровно 95 мм (стандартный размер для кинообъективов ARRI Ultra, Leica Summicron-C, Fujinon и так далее). Благодаря использованию фильтров большого диаметра удается избежать виньетирования даже на сверхширокоугольной оптике (18 мм и шире).

Отдельно можно приобрести аксессуары для монтажа второго прямоугольного и второго круглого фильтра.

Наиболее интересная особенность этого компендиума заключается в том, что на Mirage с тыльной стороны можно поставить электромотор, чтобы дистанционно управлять Vario-ND фильтром. Для этого вам будет нужно докупить несколько аксессуаров: мотор Nucleus Nano или Wireless Motor for Tilta Mirage плюс блок управления мотором. После этого сам оператор или его ассистент смогут плавно регулировать плотность ND фильтра, чтобы сохранить экспозицию на постоянном уровне при переходе из затемненных участков на свет и обратно.

VND фильтр, идущий в комплекте, имеет переменную плотность 0.3-2.7 (ND2 - ND500). Чтобы избежать крестообразного виньетирования, максимальные значения 2.4-2.7 рекомендуется применять только на объективах с фокусным расстоянием 35 мм и выше.

Еще одним интересным аксессуаром является резиновая бленда, которая позволяет прислонить компендиум вплотную к оконному стеклу, чтобы избежать лишних отражений и бликов (насадка продается отдельно).

Комплектация

Компендиум с верхней шторкой Tilta Mirage Matte Box Body

Вставной держатель для 95-мм светофильтра Circular Filter Tray for Tilta Mirage

Светофильтр 95mm Variable ND Filter Tray for Tilta Mirage

Адаптер для мотора Nucleus Nano Motor Adapter

Подпорка на пару 15мм LWS направляющих 15mm LWS Support

Установочные кольца 67, 72, 77 и 82 мм

Чехол Advanced Soft Carrying Case for Tilta Mirage

Чехол для светофильтров

Характеристики