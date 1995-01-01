Компендиум Tilta Mirage Matte Box VND Kit
Код товара : УТ-00074183
Артикул : MB-T16-A
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Компендиум Tilta Mirage Matte Box – это светозащитная бленда и держатель для светофильтров. В комплектацию VND Kit также входит нейтрально-серый фильтр переменной плотности Vario-ND 0.3-2.7, которым можно управлять как вручную, так и дистанционно, установив на компендиум мотор Tilta Nucleus Nano или Wireless Motor fot Tilta Mirage. В данный компендиум можно установить 1 прямоугольный светофильтр типа 4х5.65 (спереди) и 1 круглый фильтр диаметром 95 мм (вставляется сверху вниз). Преимуществом круглых фильтров является их малый вес: как правило, около 1/4 от массы фильтра типа 4х5.65. Это позволяет избежать перевеса и упрощает балансировку камеры на стабилизаторах, кранах, коптерах.
Компендиум устанавливается в резьбу объектива диаметром 67, 72, 77 или 82 мм – для этого в комплекте идут соответствующие установочные кольца. Он также может быть установлен непосредственно на корпус объектива, если диаметр передней части корпуса составляет ровно 95 мм (стандартный размер для кинообъективов ARRI Ultra, Leica Summicron-C, Fujinon и так далее). Благодаря использованию фильтров большого диаметра удается избежать виньетирования даже на сверхширокоугольной оптике (18 мм и шире).
Отдельно можно приобрести аксессуары для монтажа второго прямоугольного и второго круглого фильтра.
Наиболее интересная особенность этого компендиума заключается в том, что на Mirage с тыльной стороны можно поставить электромотор, чтобы дистанционно управлять Vario-ND фильтром. Для этого вам будет нужно докупить несколько аксессуаров: мотор Nucleus Nano или Wireless Motor for Tilta Mirage плюс блок управления мотором. После этого сам оператор или его ассистент смогут плавно регулировать плотность ND фильтра, чтобы сохранить экспозицию на постоянном уровне при переходе из затемненных участков на свет и обратно.
VND фильтр, идущий в комплекте, имеет переменную плотность 0.3-2.7 (ND2 - ND500). Чтобы избежать крестообразного виньетирования, максимальные значения 2.4-2.7 рекомендуется применять только на объективах с фокусным расстоянием 35 мм и выше.
Еще одним интересным аксессуаром является резиновая бленда, которая позволяет прислонить компендиум вплотную к оконному стеклу, чтобы избежать лишних отражений и бликов (насадка продается отдельно).
Комплектация
- Компендиум с верхней шторкой Tilta Mirage Matte Box Body
- Вставной держатель для 95-мм светофильтра Circular Filter Tray for Tilta Mirage
- Светофильтр 95mm Variable ND Filter Tray for Tilta Mirage
- Адаптер для мотора Nucleus Nano Motor Adapter
- Подпорка на пару 15мм LWS направляющих 15mm LWS Support
- Установочные кольца 67, 72, 77 и 82 мм
- Чехол Advanced Soft Carrying Case for Tilta Mirage
- Чехол для светофильтров
Характеристики
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Вес нетто: 179 г (только корпус)
- Вес брутто: 1050 г
- Размеры упаковки: 28 х 25 х 12 см