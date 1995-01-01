Фиксатор кабеля Tilta HDMI and USB-C Cable Clamp для Nikon Z8, титаново-серый
Код товара : УТ-00074332
Артикул : TA-T55-CC1-TG
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Фиксатор (зажим) для HDMI и USB-C кабелей, устанавливаемый на клетку Tilta Camera Cage для Nikon Z8. Фиксация кабелей необходима для надежного соединения, а также для защиты гнезд камеры: случайный рывок за кабель может вывести их из строя, что приведет к дорогостоящему ремонту. Болты с накатанной головкой позволяют работать с фиксатором без какого-либо дополнительного инструмента.
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Вес: 80 г
- Размер упаковки: 13 х 9 х 8 см
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