Фиксатор (зажим) для HDMI и USB-C кабелей, устанавливаемый на клетку Tilta Camera Cage для Nikon Z8. Фиксация кабелей необходима для надежного соединения, а также для защиты гнезд камеры: случайный рывок за кабель может вывести их из строя, что приведет к дорогостоящему ремонту. Болты с накатанной головкой позволяют работать с фиксатором без какого-либо дополнительного инструмента.