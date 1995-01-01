Комплект Lightweight Kit состоит из клетки Half Camera Cage, рукоятки Compact NATO Top Handle и адаптера 18mm NATO Rail Attachment. Клетка является базовым элементом системы, к которому можно прикрепить все остальные аксессуары: рукоятки, мониторы, батареи высокой емкости, осветители, компендиумы и так далее. Это существенно улучшает эргономику съемки видео.

Для крепления аксессуаров по периметру клетки размещены резьбовые гнезда 1/4" с отверстиями под боковые шпильки, сверху слева – холодный башмак для аксессуаров, спереди под объективом: два отверстия М3. Все отверстия промаркированы.

У данной версии клетки отсутствует правая сторона, поэтому хват камеры ложится в руку, как будто клетки нет (но у вас не будет возможности поставить рукоятку справа). Клетка фиксируется на камере в 2 точках (через штативное гнездо и правую проушину для ремня), крепление прочное, без люфта. Одна обратите внимание, что установка плечевого ремня не предусмотрена, а кистевой можно закрепить в свободную правую проушину камеры.

Нижняя пластина клетки выполнена в форме ласточкиного хвоста популярного стандарта Arca Swiss, что облегчает установку камеры на совместимые штативы, стабилизаторы и другое оборудование. В углублении в нижней части с помощью магнитов зафиксирован ключ для монтажа клетки на камеру. Отдельно можно приобрести зажимы для HDMI и USB-кабелей. Фиксаторы кабеля выполнят сразу 2 функции: обеспечивает надежное соединение и защищают USB / HDMI гнезда камеры от повреждений при рывке за кабель.

Батарейный отсек, отсек для карт памяти, горячий башмак и все интерфейсы по левую сторону камеры остаются свободными для использования.

Рукоятка Compact NATO Top Handle удобна для для переноски камеры, а также для съемки с нижнего ракурса (от бедра, от колена). На ней также предусмотрено несколько монтажных точек для аксессуаров: 3 гнезда Arri 3/8", 2 гнезда 1/4" и холодный башмак. Рукоятка быстро снимается и устанавливается на клетку благодаря креплению на планку НАТО.