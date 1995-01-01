Tilta Half Camera Cage для Canon R6 Mark III и R5 Mark II – это скорее не клетка, а L-площадка для удобства вертикальной съемки: 3 резьбовых гнезда 1/4"-20 (с отверстиями под боковые шпильки), расположенные справа, дают возможность поставить камеру на штатив в таком положении. Снизу также располагаются гнезда 1/4" и «ласточкин хвост» популярного стандарта Arca Swiss.

Клетка соединяется с камерой в 2 точках: через штативное гнездо и через правую проушину для ремня, что гарантирует надежную, плотную стыковку без люфта. Проушины для ремня дублируются сверху и снизу: можно повесить как плечевой, так и кистевой ремень. Доступ к батарейному отсеку, отсеку для карт памяти, органам управления и интерфейсам остается свободным.

Благодаря силиконовым накладкам клетка не царапает камеру. Снизу в углублении с помощью магнитов фиксируется ключ-мультитул: «монетка» + шестигранник. Он пригодится для установки и снятия клетки с камеры.

Характеристики