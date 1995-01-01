Описание

Клетка Tilta Half Camera Cage для камеры Sony a7S III. Клетка позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки для удобного захвата камеры, внешние мониторы или мониторы-рекордеры, микрофоны, источники питания, аксессуары для оптики и так далее. В базовую комплектацию входит только сама клетка.

Для крепления аксессуаров по периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (часть из них с отверстиями под боковые шпильки), сверху находится один холодный башмак, спереди под байонетом – два гнезда под винт М3 для крепления подпорки адаптера объективов (подпорка продается отдельно). Данная клетка фиксируется на камере в 2 точках: через штативное гнездо и левую проушину для ремня. Такой способ крепления исключает какой-либо люфт. Вы можете пользоваться горячим башмаком, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти, доступ ко всем дискам и кнопкам камеры также остается свободным.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому клетка легко и быстро устанавливается на совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие крепления, поддерживающие стандарт Arca.

Характеристики

Материалы: алюминиевый сплав

Размеры клетки: 105.6 х 94.1 х 52 мм

Вес нетто: 95 г

Вес брутто: 300 г

Размер упаковки: 23 х 13 х 6.5 см

Комплектация