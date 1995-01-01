Клетка Tilta Half Camera Cage для Sony a7S III, черная
Код товара : УТ-00074297
Артикул : TA-T18-HCC-B
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Клетка Tilta Half Camera Cage для камеры Sony a7S III. Клетка позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки для удобного захвата камеры, внешние мониторы или мониторы-рекордеры, микрофоны, источники питания, аксессуары для оптики и так далее. В базовую комплектацию входит только сама клетка.
Для крепления аксессуаров по периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (часть из них с отверстиями под боковые шпильки), сверху находится один холодный башмак, спереди под байонетом – два гнезда под винт М3 для крепления подпорки адаптера объективов (подпорка продается отдельно). Данная клетка фиксируется на камере в 2 точках: через штативное гнездо и левую проушину для ремня. Такой способ крепления исключает какой-либо люфт. Вы можете пользоваться горячим башмаком, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти, доступ ко всем дискам и кнопкам камеры также остается свободным.
Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому клетка легко и быстро устанавливается на совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие крепления, поддерживающие стандарт Arca.
Характеристики
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры клетки: 105.6 х 94.1 х 52 мм
- Вес нетто: 95 г
- Вес брутто: 300 г
- Размер упаковки: 23 х 13 х 6.5 см
Комплектация
- Клетка Half Camera Cage для Sony a7S III