Клетка Tilta Half Camera Cage для Sony a7C II / a7CR, титаново-серая
Код товара : УТ-00074300
Артикул : TA-T60-HCC-TG
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Клетка Tilta Half Camera Cage для камер Sony a7C II и a7CR. В данную комплектацию входит только сама клетка и фиксатор для HDMI кабеля. Облегченная конструкция с разомкнутым контуром: правая сторона отсутствует, поэтому вы можете держать камеру за ее собственную рукоятку. По периметру клетки располагается множество гнезд 1/4"-20 (с отверстиями под боковые шпильки), сверху слева расположен холодный башмак для аксессуаров, слева сбоку – планка НАТО. Спереди под байонетным гнездом: пара резьбовых гнезд М3, в которые можно установить подпорку для байонетного адаптера (Lens Adapter Support, продается отдельно).
Сбоку и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать клетку напрямую на штативы и электронные стабилизаторы, поддерживающие площадки такого формата. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется мини-отвертка («монетка»).
Для плотного соединения с камерой клетка закрепляется на камере в двух точках: снизу винтом 1/4" в штативное гнездо камеры и сбоку винтом М2.5 в проушину для ремня.
Клетка обеспечивает свободный доступ ко всем портам и органам управления камерой, вы можете пользоваться горячим башмаком (например, для установки фирменных микрофонов Sony), откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти.
Фиксатор HDMI кабеля обеспечивает стабильное соединение, а также защищает гнездо камеры от повреждений при случайных рывках за кабель.
Комплектация:
- Клетка Half Camera Cage for Sony a7C II / a7CR (с фиксатором HDMI кабеля)
- Шестигранный ключ
Характеристики
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Размеры клетки: 133 х 57 х 91 мм
- Вес клетки нетто: 110 г
- Вес брутто: 340 г
- Размер упаковки: 17 х 11 х 10 см