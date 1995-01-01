Клетка Tilta Half Camera Cage для Panasonic S5 II / S5 II X, титаново-серая
Код товара : УТ-00074328
Артикул : TA-T50-HCC-TG
Предзаказ
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Клетка Tilta Half Camera Cage для камер Panasonic S5 II и S5 II X. Позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки, мониторы, микрофоны и так далее. Для этого по всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (с отверстиями под боковые шпильки), сверху под углом находится холодный башмак, слева – планка НАТО. Поскольку правая часть у данной клетки отсутствует, пользоваться камерой так же удобно, как если бы клетка не была на нее установлена вовсе: доступ к рукоятке камеры и органам управления в правой части корпуса максимально комфортный.
Камера фиксируется в 2 точках клетки: снизу через штативное гнездо и слева – через проушину для ремня. Соединение получается максимально плотным, какой-либо люфт отсутствует. Сбоку и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Вы можете пользоваться горячим башмаком, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти.
Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, что позволяет устанавливать клетку на штативы и электронные стабилизаторы, поддерживающие площадки такого формата. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется мини-отвертка («монетка»).
В данную комплектацию входит клетка, съемный фиксатор HDMI / USB кабеля и пара шестигранных ключей. Фиксатор кабеля обеспечивает надежное соединение, а также защищает гнезда камеры от повреждения при случайных резких рывках за кабель.
Характеристики
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 141 х 117 х 66 мм
- Вес: 140 г (+/- 5 г)
- Размеры упаковки: 16 х 13 х 8 см
- Вес брутто: 450 г