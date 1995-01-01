Описание

Клетка Tilta Half Cage для камеры Canon EOS R6 Mark II. Позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки для удобного захвата камеры, внешние мониторы или мониторы-рекордеры, микрофоны, источники питания, аксессуары для оптики и так далее. В базовый комплект входит клетка, зажим для HDMI и USB кабелей и шестигранные ключи для ее монтажа.

Облегченная конструкция с разомкнутым контуром («Half Cage»): правая боковина у клетки отсутствует, вы можете держать камеру за ее собственную рукоятку. На внутренних поверхностях клетки имеются накладки из силикона, которые предотвращают появление царапин на корпусе камеры.

Для крепления аксессуаров по всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (часть из них с отверстиями под боковые шпильки), сверху слева под углом находится холодный башмак, еще один башмак – на левой стороне, под ним расположена планка НАТО. Спереди под объективом сделаны два отверстия под винт М3, в которые можно закрепить подпорку для адаптера объектива (подпорка продается отдельно), и отверстие 1/4"-20 в которое можно установить держатель для 15-мм направляющей.

Данная клетка фиксируется на камере в 2 точках: винтом 1/4" в штативное гнездо и подпружиненной шпилькой в соседнее отверстие. Такой способ крепления исключает какой-либо люфт. По бокам сверху и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Вы можете пользоваться горячим башмаком, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти, доступ ко всем дискам и кнопкам камеры также остается свободным.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому клетка легко и быстро устанавливается на совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие крепления, поддерживающие стандарт Arca. В углублении с внешней стороны нижней пластины с помощью магнитов удерживается небольшой ключ типа «монетка».

Зажим для HDMI и USB кабелей обеспечивает надежное соединение, а также защиту гнезд вашей камеры: случайный рывок за незафиксированный кабель может сломать гнездо, что приведет к дорогостоящему ремонту фотоаппарата.

Характеристики

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

Размеры клетки: 106.5 х 48 х 113.6 мм (только клетка)

Вес нетто: 120 г (только клетка)

Вес брутто: 300 г

Размер упаковки: 19 х 16 х 8 см

Комплектация