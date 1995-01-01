Описание

Клетка Tilta Half Cage для камеры Sony a7R V. Позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки для удобного захвата камеры, внешние мониторы или мониторы-рекордеры, микрофоны, источники питания, аксессуары для оптики и так далее. В комплектацию Lightweight Kit входит сама клетка, верхняя рукоятка Compact NATO Top Handle и зажим для HDMI и USB кабелей.

Облегченная конструкция с разомкнутым контуром («Half Cage»): правая боковина у клетки отсутствует, вы можете держать камеру за ее собственную рукоятку. На внутренние поверхности клетки имеются накладки из силикона, которые предотвращают появление царапин на корпусе камеры.

Для крепления аксессуаров по всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (часть из них с отверстиями под боковые шпильки), сверху слева находится холодный башмак, на левой панели – планка НАТО. Данная клетка фиксируется на камере в 2 точках: через штативное гнездо и левую проушину для ремня. Такой способ крепления исключает какой-либо люфт. По бокам сверху и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Вы можете пользоваться горячим башмаком, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти, доступ ко всем дискам и кнопкам камеры также остается свободным.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому клетка легко и быстро устанавливается на совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие крепления, поддерживающие стандарт Arca. В углублении с внешней стороны нижней пластины с помощью магнитов удерживается небольшой ключ типа «монетка».

Верхняя ручка Compact NATO Top Handle выполнена с эргономичным изгибом и силиконовыми накладками, предотвращающими скольжение в руке. Спереди предусмотрен холодный башмак и гнездо ARRI 3/8", еще одно гнездо 3/8" расположено посередине и несколько гнезд 1/4" находятся сверху и сзади. Ручка легко и быстро устанавливается на планку НАТО и фиксируется зажимом с флажковой головкой. Рукоятку можно быстро перекинуть с верхней панели клетки на боковую, чтобы продолжить съемку с вертикальной ориентацией камеры.

Зажим для HDMI и USB кабелей обеспечивает надежное соединение, а также защиту гнезд вашей камеры: случайный рывок за незафиксированный кабель может сломать гнездо, что приведет к дорогостоящему ремонту фотоаппарата.

Характеристики

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

Размеры клетки: 144 х 67 х 110 мм (только клетка)

Вес нетто: 142 г (только клетка)

Вес брутто: 770 г

Размер упаковки: 25 х 16 х 11 см

Комплектация