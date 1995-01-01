Клетка Full Camera Cage является базовым элементом системы, к которому крепятся все остальные аксессуары: рукоятки, мониторы, батареи высокой емкости, осветители, компендиумы и так далее. Для этого по всему периметру размещены резьбовые гнезда 1/4" с отверстиями под боковые шпильки, сверху по центру – гнездо Arri 3/8" (с установленным адаптером резьбы на 1/4"), сверху слева – холодный башмак для аксессуаров, спереди под объективом: два отверстия М3. Все отверстия промаркированы.

Снизу к клетке привинчена пластина с ласточкиным хвостом стандарта Arca Swiss, пластину при необходимости можно развернуть на 90°, расположив продольно. В углублении в нижней части клетки с помощью магнитов зафиксирован ключ для монтажа клетки на камеру. Предусмотрен универсальный зажим для HDMI кабеля (совместим со штекерами толщиной от 6.5 до 12 мм). Отдельно можно приобрести зажим для USB-кабелей. Фиксаторы кабеля выполняют сразу 2 функции: обеспечивает надежное соединение и защищают USB / HDMI гнезда камеры от повреждений при рывке за кабель.

Батарейный отсек, отсек для карт памяти, горячий башмак и все интерфейсы по левую сторону камеры остаются свободными для использования. Вырез в верхней части облегчает доступ ко всем основным кнопкам и дискам. Имеются проушины для крепления нашейного или кистевого ремня.

Характеристики