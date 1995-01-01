Клетка Tilta Full Camera Cage для Sony a7C II и a7CR, титаново-серая
Код товара : УТ-00074295
Артикул : TA-T60-FCC-TG
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Клетка Tilta Full Camera Cage для камер Sony a7C II и a7CR. В комплектацию Basic Kit входит верхняя ручка Compact NATO Top Handle, площадка для установки 15-мм направляющих, сами направляющие длиной 20 см, адаптер 18mm NATO Rail Attachment и фиксатор для HDMI кабеля. По всему периметру клетки располагается множество гнезд 1/4"-20 (с отверстиями под боковые шпильки), сверху слева расположен холодный башмак для аксессуаров, слева сбоку – планка НАТО. Спереди снизу: пара резьбовых гнезд М3, в которые можно установить подпорку для байонетного адаптера (Lens Adapter Support, продается отдельно).
По бокам и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать клетку напрямую на штативы и электронные стабилизаторы, поддерживающие площадки такого формата. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется мини-отвертка («монетка»).
Для максимально жесткого соединения с камерой и отсутствия какого-либо люфта клетка закрепляется 3 винтами: снизу в штативное гнездо камеры и по боками в проушины для ремня. Фиксатор HDMI кабеля обеспечивает стабильное соединение, а также защищает гнездо камеры от повреждений при случайных рывках за кабель.
Комплектация:
- Клетка Full Camera Cage for Sony a7C II / a7CR (с фиксатором HDMI кабеля)
- Инструмент для сборки
Характеристики
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Размеры клетки: 140 х 91 х 57 мм
- Вес клетки нетто: 150 г
- Вес брутто: 680 г
- Размер упаковки: 24 х 22 х 13 см