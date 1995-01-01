Описание

Клетка Tilta Full Camera Cage для камер Sony a7C II и a7CR. В комплектацию Basic Kit входит верхняя ручка Compact NATO Top Handle, площадка для установки 15-мм направляющих, сами направляющие длиной 20 см, адаптер 18mm NATO Rail Attachment и фиксатор для HDMI кабеля. По всему периметру клетки располагается множество гнезд 1/4"-20 (с отверстиями под боковые шпильки), сверху слева расположен холодный башмак для аксессуаров, слева сбоку – планка НАТО. Спереди снизу: пара резьбовых гнезд М3, в которые можно установить подпорку для байонетного адаптера (Lens Adapter Support, продается отдельно).

По бокам и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать клетку напрямую на штативы и электронные стабилизаторы, поддерживающие площадки такого формата. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется мини-отвертка («монетка»).

Для максимально жесткого соединения с камерой и отсутствия какого-либо люфта клетка закрепляется 3 винтами: снизу в штативное гнездо камеры и по боками в проушины для ремня. Фиксатор HDMI кабеля обеспечивает стабильное соединение, а также защищает гнездо камеры от повреждений при случайных рывках за кабель.

Комплектация:

Клетка Full Camera Cage for Sony a7C II / a7CR (с фиксатором HDMI кабеля)

Инструмент для сборки

Характеристики