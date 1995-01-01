Клетка Tilta Camera Cage для камеры Nikon Z9. Клетка позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки для удобного захвата камеры, внешние мониторы или мониторы-рекордеры, микрофоны, источники питания, аксессуары для оптики и так далее. В базовую комплектацию входит только сама клетка.

Для крепления аксессуаров по периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (часть из них с отверстиями под боковые шпильки), сверху находится один холодный башмак, с правой стороны – второй башмак, с левой стороны есть небольшая планка НАТО. Данная клетка фиксируется на камере в 3 точках: через штативное гнездо и проушины для ремня. Такой способ крепления исключает какой-либо люфт. По бокам сверху и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Вы можете пользоваться горячим башмаком, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти, доступ ко всем дискам и кнопкам камеры также остается свободным.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому клетка легко и быстро устанавливается на совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие крепления, поддерживающие стандарт Arca. В углублении с внешней стороны нижней пластины с помощью магнитов удерживается небольшой ключ типа «монетка».

Характеристики

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

Размеры клетки: 166.2 х 164.6 х 68.5 мм

Вес нетто: 264 г

Вес брутто: 620 г

Размер упаковки: 26 х 24 х 12 см

Комплектация