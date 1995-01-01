Описание

Клетка Tilta Full Camera Cage для Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro (2021) и Pocket Cinema Camera 6K G2 (2022). Клетка позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки для удобного захвата, внешние мониторы или мониторы-рекордеры, микрофоны, источники питания, аксессуары для оптики и так далее. В базовый комплект входит клетка и кронштейн Accessory Mounting Bracket for Battery Grip. Клетка состоит из 2 частей: вы можете отсоединить правую часть для трансформации в Half Cage.

Для крепления аксессуаров по всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (часть из них с отверстиями под боковые шпильки), есть несколько гнезд ARRI 3/8"-16, на верхней панели находятся 2 холодных башмака, слева расположена еще одна розетка ARRI и под ней планка НАТО.

Данная клетка фиксируется на камере в 3 точках: двумя штативными винтами снизу и еще одним сверху, что исключает какой-либо люфт клетки относительно камеры. По бокам сверху и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Вы можете пользоваться горячим башмаком, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти, доступ ко всем дискам и кнопкам камеры также остается свободным.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому клетка легко и быстро устанавливается на совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие крепления, поддерживающие стандарт Arca. В углублении с внешней стороны нижней пластины с помощью магнитов удерживается небольшой ключ типа «монетка».

Съемный кронштейн Accessory Mounting Bracket for Battery Grip используется в том случае, если на камеру установлена фирменная батарейная ручка. На этот кронштейн можно закрепить какой-либо аксессуар: например, держатель для пары направляющих Battery Grip 15mm Rod Holder (продается отдельно).

На внутренних поверхностях клетки имеются накладки из силикона, которые предотвращают появление царапин на корпусе камеры.

Характеристики

Материалы: алюминиевый сплав

Размеры клетки: 195.7 х 145 х 110 мм (только клетка)

Вес нетто: 187 г (только клетка)

Вес брутто: 450 г

Размер упаковки: 25 х 21 х 10 см

Комплектация