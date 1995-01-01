Соединитель Tilta Connection screw для направляющих 15 мм

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074327 Артикул : R15-C



Соединительный винт для стыковки 2 алюминиевых направляющих стержней Tilta диаметром 15 мм. Материал: алюминиевый сплав. Продается поштучно. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Соединительный винт для стыковки 2 алюминиевых направляющих стержней Tilta диаметром 15 мм. Материал: алюминиевый сплав. Продается поштучно.

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