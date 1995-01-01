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Зарядная станция Tilta Charging Station Battery Kit для 4х LP-E6P + 2 АКБ в комплекте

  • Charging Station Battery Kit для 4х LP-E6P + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х LP-E6P + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х LP-E6P + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х LP-E6P + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х LP-E6P + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х LP-E6P + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х LP-E6P + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х LP-E6P + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х LP-E6P + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х LP-E6P + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х LP-E6P + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х LP-E6P + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х LP-E6P + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х LP-E6P + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х LP-E6P + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х LP-E6P + 2 АКБ в комплекте
  • Charging Station Battery Kit для 4х LP-E6P + 2 АКБ в комплекте
Код товара:УТ-00083409
Артикул:TBC-E6P-A-GN

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Зарядная станция для 4 аккумуляторов типа Canon LP-E6P обеспечивает одновременную зарядку всех батарей за 3 часа. Для работы необходим сетевой адаптер или пауэрбанк с поддержкой USB Power Delivery не ниже 18 Вт, для быстрой зарядки необходим источник питания на 45 Вт. Полупрозрачная крышка защищает батарейный отсек от попадания грязи и влаги во время зарядки и хранения. Трехцветные светодиодные индикаторы показывают уровень заряда каждого аккумулятора. Благодаря зарядке через USB-C порт пользоваться станцией можно как дома, так и в дороге.

  • Входной ток: 9В 3А / 12В 3А / 15В 3А
  • Зарядный ток: 8.4В 1-1.3А
  • Материалы: поликарбонат, АБС пластик
  • Размеры: 122 х 77 х 57 мм
  • Вес: 171 г
  • Комплектация: зарядная станция, кабель USB-C, 2 аккумулятора LP-E6P

Совместимые модели:

  • Canon EOS R, R5, R5 Mark II, R6, R6 Mark II, R6 Mark III, R7
  • Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
  • Видеокамеры Canon XC10, XC15
  • Другие устройства, использующие батареи типа LP-E6