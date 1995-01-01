Зарядная станция Tilta Charging Station Battery Kit для 4х LP-E6P + 2 АКБ в комплекте
Код товара:УТ-00083409
Артикул:TBC-E6P-A-GN
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Зарядная станция для 4 аккумуляторов типа Canon LP-E6P обеспечивает одновременную зарядку всех батарей за 3 часа. Для работы необходим сетевой адаптер или пауэрбанк с поддержкой USB Power Delivery не ниже 18 Вт, для быстрой зарядки необходим источник питания на 45 Вт. Полупрозрачная крышка защищает батарейный отсек от попадания грязи и влаги во время зарядки и хранения. Трехцветные светодиодные индикаторы показывают уровень заряда каждого аккумулятора. Благодаря зарядке через USB-C порт пользоваться станцией можно как дома, так и в дороге.
- Входной ток: 9В 3А / 12В 3А / 15В 3А
- Зарядный ток: 8.4В 1-1.3А
- Материалы: поликарбонат, АБС пластик
- Размеры: 122 х 77 х 57 мм
- Вес: 171 г
- Комплектация: зарядная станция, кабель USB-C, 2 аккумулятора LP-E6P
Совместимые модели:
- Canon EOS R, R5, R5 Mark II, R6, R6 Mark II, R6 Mark III, R7
- Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
- Видеокамеры Canon XC10, XC15
- Другие устройства, использующие батареи типа LP-E6