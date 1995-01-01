Tilta Camera Cage Pro Kit для Sony A7 V, A7 IV и A7R V – большой набор, в который входит собственно клетка Full Camera Cage (TA-T100-FCC-B), верхняя рукоятка Xeno Top Handle (TA-XTH1-B), боковая рукоятка Xeno Side Handle (TA-XSH1-B), база для 15-мм направляющих Arca Height Adjustable 15mm LWS Baseplate (TA-HABP-B) и пара 20-см алюминиевых направляющих стержней (R15-200-B).

Набор значительно улучшает эргономику при съемке видео: за верхнюю ручку камеру удобно носить, а также снимать с нижних ракурсов, боковая рукоятка хорошо подходит для съемки от уровня пояса, а база с направляющими – для установки дополнительных аксессуаров, таких как моторы Follow Focus, подпорка для объектива, бленда (компендиум), большие батареи типа V-Mount или Gold Mount. Направляющие можно заменить на более длинные при необходимости.

Клетка Full Camera Cage является базовым элементом системы, к которому крепятся все остальные аксессуары. Для этого по всему периметру размещены резьбовые гнезда 1/4" с отверстиями под боковые шпильки, сверху по центру – гнездо Arri 3/8" (с установленным адаптером резьбы на 1/4"), сверху слева – холодный башмак для аксессуаров, спереди под объективом: два отверстия М3. Все отверстия промаркированы. Снизу к клетке привинчена пластина с ласточкиным хвостом стандарта Arca Swiss, пластину при необходимости можно развернуть на 90°, расположив продольно. В углублении в нижней части клетки с помощью магнитов зафиксирован ключ для монтажа клетки на камеру. Предусмотрен универсальный зажим для HDMI кабеля (совместим со штекерами толщиной от 6.5 до 12 мм). Отдельно можно приобрести зажим для USB-кабелей. Фиксаторы кабеля выполняют сразу 2 функции: обеспечивает надежное соединение и защищают USB / HDMI гнезда камеры от повреждений при рывке за кабель.

Батарейный отсек, отсек для карт памяти, горячий башмак и все интерфейсы по левую сторону камеры остаются свободными для использования. Вырез в верхней части облегчает доступ ко всем основным кнопкам и дискам. Имеются проушины для крепления нашейного или кистевого ремня.

Верхняя ручка Xeno Top Handle (TA-XTH1-B) устанавливается в гнездо 1/4", а боковые шпильки предотвращают ее самопроизвольное вращение. Ручка удобна для съемки с нижних ракурсов (от бедра, от колена), а также просто для ношения камеры в перерывах между съемками. Есть возможность для крепления дополнительных аксессуаров: 3 гнезда типа Arri 3/8", 2 гнезда 1/4" и холодный башмак с фиксирующей пружинной шпилькой. Ручка эргономичной формы выполнена из алюминия и дополнена силиконовыми накладками для комфортного захвата.

Боковая ручка Xeno Side Handle также алюминиевая с силиконовыми накладками. Она может устанавливаться как под правую, так и под левую руку, а также регулируется по высоте относительно камеры (в пределах 40 мм). Серия Xeno представляет новый биодизайн с плавными формами для комфортного захвата. Сверху на ручку тоже можно установить аксессуары: имеется холодный башмак и резьбовое гнездо 1/4" с отверстиями под боковые шпильки. Ручка сама устанавливается в гнездо 1/4", а боковые шпильки предотвращают ее вращение, люфт. Боковые ручки удобны для съемки со средних ракурсов: от уровня пояса или груди, они позволяют существенно стабилизировать дрожание рук и раскачку камеры.

Нижняя площадка 15mm LWS Baseplate используется для крепления стандартных 15-мм стержней, на которые, в свою очередь можно закрепить различные аксессуары (подпорку для объектива, компендиум, большие батареи типа V-Mount и так далее). Площадка имеет возможность регулировки по высоте: от 18 до 38 мм от центра оси стержней. В комплекте идет съемная площадка стандарта Arca Swiss, которая может пригодиться, если вы захотите использовать камеру без клетки, только с направляющими. Основание 15mm LWS Baseplate совместимо с пластиной Tilta Standard Dovetail Plate, которая, в свою очередь, позволяет установить камеру камеру на плечевой упор Dovetail Shoulder Rig, а также на видеоштативы Tilta.

Характеристики