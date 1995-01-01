В комплект Tilta Camera Cage Lightweight Kit входит собственно клетка Full Camera Cage (TA-T100-FCC-B) и верхняя рукоятка Xeno Top Handle (TA-XTH1-B). Клетка является базовым элементом системы, к которому крепятся все остальные аксессуары: рукоятки, мониторы, батареи высокой емкости, осветители, компендиумы и так далее. Это существенно повышает комфорт при съемке видео.

Для монтажа аксессуаров по всему периметру клетки размещены резьбовые гнезда 1/4" с отверстиями под боковые шпильки, сверху по центру – гнездо Arri 3/8" (с установленным адаптером резьбы на 1/4"), сверху слева – холодный башмак для аксессуаров, спереди под объективом: два отверстия М3. Все отверстия промаркированы.

Снизу к клетке привинчена пластина с ласточкиным хвостом стандарта Arca Swiss, пластину при необходимости можно развернуть на 90°, расположив продольно. В углублении в нижней части клетки с помощью магнитов зафиксирован ключ для монтажа клетки на камеру. Предусмотрен универсальный зажим для HDMI кабеля (совместим со штекерами толщиной от 6.5 до 12 мм). Отдельно можно приобрести зажим для USB-кабелей. Фиксаторы кабеля выполняют сразу 2 функции: обеспечивает надежное соединение и защищают USB / HDMI гнезда камеры от повреждений при рывке за кабель.

Батарейный отсек, отсек для карт памяти, горячий башмак и все интерфейсы по левую сторону камеры остаются свободными для использования. Вырез в верхней части облегчает доступ ко всем основным кнопкам и дискам. Имеются проушины для крепления нашейного или кистевого ремня.

Верхняя ручка Xeno Top Handle (TA-XTH1-B) устанавливается в гнездо 1/4", а боковые шпильки предотвращают ее самопроизвольное вращение. Ручка удобна для съемки с нижних ракурсов (от бедра, от колена), а также для ношения камеры в перерывах между съемками. Есть возможность для крепления дополнительных аксессуаров: 3 гнезда типа Arri 3/8", 2 гнезда 1/4" и холодный башмак с фиксирующей пружинной шпилькой. Ручка эргономичной формы выполнена из алюминия и дополнена силиконовыми накладками для комфортного захвата.

Характеристики

Клетка

Размеры: 146.5 х 106.7 х 66.3 мм

Вес: 188.5 г (без HDMI зажима)

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон

Верхняя ручка Xeno Top Handle​