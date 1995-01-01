Данная клетка Tilta Full Camera Cage подходит для Canon R6 Mark III и R5 Mark II. Она дает возможность установить на камеру множество дополнительных аксессуаров, таких как осветители, микрофоны, мониторы, батареи высокой емкости, верхние и боковые рукоятки, а также аксессуары для оптики (моторы, подпорки, компендиумы). Все это позволяет существенно улучшить эргономику для съемки видео и других задач. В набор Lightweight Kit дополнительно входит верхняя рукоятка Xeno Top Handle (TA-XTH1-B) – за нее удобно переносить камеру, а также снимать с нижнего ракурса.

Монтажные точки: по всему периметру располагаются резьбовые гнезда 1/4" (с отверстиями под боковые шпильки), сверху по центру – гнездо типа Arri 3/8", левее от него – холодный башмак. Нижняя площадка клетки выполнена по популярному стандарту Arca Swiss, что облегчает установку камеры на совместимые штативы, стабилизаторы и другие крепления. Снизу в углублении магнитами зафиксирован ключ для сборки клетки. На камере она фиксируется в 3 местах: снизу через штативное гнездо и по бокам через проушины для ремня. Трехточечное крепление исключает какой-либо люфт во время работы с камерой. Проушины для ремня дублируются на корпусе клетки.

Доступ к органам управления, батарее, картам памяти, интерфейсам остается открытым. Для HDMI и USB кабелей предусмотрены зажимы-фиксаторы, которые обеспечивают надежное соединение и защищают гнезда камеры от повреждение при случайном рывке за кабель. Ограничения по толщине штекера: от 5 до 8 мм для USB-C кабеля и от 6.5 до 12 мм для HDMI кабеля.

Верхняя ручка Xeno Top Handle (TA-XTH1-B) устанавливается в гнездо 1/4", а боковые шпильки предотвращают ее самопроизвольное вращение. Ручка удобна для съемки с нижних ракурсов (от бедра, от колена), а также для ношения камеры в перерывах между съемками. Есть возможность для крепления дополнительных аксессуаров: 3 гнезда типа Arri 3/8", 2 гнезда 1/4" и холодный башмак с фиксирующей пружинной шпилькой. Ручка эргономичной формы выполнена из алюминия и дополнена силиконовыми накладками для комфортного захвата.

Характеристики

Клетка

Размеры: 154.4 х 115.6 х 69.2 мм

В е с: 152 г (172 с зажимом для кабелей)

е Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон

Верхняя ручка Xeno Top Handle​