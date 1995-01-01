Клетка Tilta Camera Cage V2 для камер Sony FX3 и FX30. В комплекте Lightweight Kit вместе с ней идет боковая ручка Advanced Power Handle, кистевой ремень и фиксатор для HDMI кабеля. Клетка обладает модульным дизайном: верхняя пластина в форме планки НАТО (с холодным башмаком по центру) является съемной: вы можете снять ее в том случае, если вам нужно получить доступ к горячему башмаку камеры (например, установить в него оригинальные микрофоны ECM-B1M или ECM-B10) или если вы используете оригинальную верхнюю рукоятку Sony (с аудиоадаптером и держателем для микрофона). Правую часть клетки, которая находится в области батарейного отсека камеры, также можно отсоединить, сделав «half-cage», если вам так удобнее.

По всему периметру клетки располагается множество гнезд 1/4", 3/8" и ARRI 3/8" (с отверстиями под боковые шпильки), сверху слева расположен еще один холодный башмак, слева сбоку – еще одна планка НАТО. Спереди снизу: пара резьбовых гнезд М3, в которые можно установить держатель направляющей для follow focus мотора (продается отдельно). По бокам и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать клетку напрямую на штативы и электронные стабилизаторы, поддерживающие площадки такого формата. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется мини-отвертка («монетка»).

Для максимально жесткого соединения с камерой и отсутствия какого-либо люфта клетка закрепляется 3 винтами: снизу и по боками.

Боковая ручка Advanced Power Handle обладает батарейным отсеком для аккумулятора типа Sony NP-F570, спереди имеется порт USB-C и DC 12В – их можно использовать для питания таких аксессуаров как, например, системы follow focus, или для подпитки самой камеры. Положение боковой ручки регулируется по наклону. Сверху на ней имеется еще один холодный башмак и спусковая кнопка – ручку можно подключить по кабелю в гнездо для спускового тросика (кабель в комплекте). Рукоятку также можно перевернуть и прикрепить к верхней пластине: таким образом вам будет удобно вести вертикальную съемку.

Съемный зажим для HDMI кабеля защищает от повреждений гнездо камеры при случайных рывках за кабель, а также обеспечивает стабильное соединение при использовании внешних мониторов или рекордеров.

Комплектация:

Клетка Full Camera Cage for Sony FX3/FX30 V2 (с фиксатором HDMI кабеля)

Боковая ручка Tiltaing Left Side Advanced Power Handle with Run/Stop (F570 Battery)

Крепление для боковой ручки Tiltaing Advanced Left Side Handle Attachment Type VI (на планку НАТО)

Спусковой кабель Advanced Side Handle Run/Stop Cable for Sony a6/a7/a9 Series (RS-TA3-SYA)

Инструмент для сборки

Характеристики