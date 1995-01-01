Описание

Клетка Tilta Camera Cage V2 для камер Sony FX3 и FX30. В комплектацию Basic Kit входит верхняя ручка Xeno Top Handle, площадка для установки 15-мм направляющих, сами направляющие длиной 20 см и фиксатор для HDMI кабеля.

Клетка обладает модульным дизайном: верхняя пластина в форме планки НАТО (с холодным башмаком по центру) является съемной: вы можете снять ее в том случае, если вам нужно получить доступ к горячему башмаку камеры (например, установить в него оригинальные микрофоны ECM-B1M или ECM-B10) или если вы используете оригинальную верхнюю рукоятку Sony (с аудиоадаптером и держателем для микрофона). Правую часть клетки, которая находится в области батарейного отсека камеры, также можно отсоединить, сделав «half-cage», если вам так удобнее.

По всему периметру клетки располагается множество гнезд 1/4", 3/8" и ARRI 3/8" (с отверстиями под боковые шпильки), сверху слева расположен еще один холодный башмак, слева сбоку – еще одна планка НАТО. Спереди снизу: пара резьбовых гнезд М3, в которые можно установить держатель направляющей для follow focus мотора (продается отдельно). По бокам и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать клетку напрямую на штативы и электронные стабилизаторы, поддерживающие площадки такого формата. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется мини-отвертка («монетка»). Для максимально жесткого соединения с камерой и отсутствия какого-либо люфта клетка закрепляется 3 винтами: снизу и по боками.

Верхняя ручка Xeno Top Handle выполнена с эргономичным изгибом и силиконовыми накладками, предотвращающими скольжение. Спереди предусмотрен холодный башмак и гнездо ARRI 3/8", в котором также установлен резьбовой адаптер с 3/8" на 1/4". Ручка легко и быстро устанавливается на планку НАТО. Размеры рукоятки: 167.5 х 89 х 25 мм.

Площадка Universal 15mm LWS Baseplate позволяет установить под камеру пару 15-мм направляющих стержней, на которые крепятся различные аксессуары: например, компендиум (бленда и держатель светофильтров) для объектива, подпорка для объектива, мотор follow focus, плечевой упор и так далее. В данный комплект входит пара алюминиевых направляющих длиной 20 см, при необходимости их можно удлинить: стержни полые, с внутренней резьбой, стыкуются между собой через переходник (переходники продаются отдельно).

Адаптер LWS Baseplate Adapter Type III приподнимает клетку над площадкой для направляющих, чтобы они не мешали установке объективов и крупногабаритных аксессуаров – таких как компендиумы.

Комплектация:

Клетка Full Camera Cage for Sony FX3/FX30 V2 (с фиксатором HDMI кабеля)

Верхняя ручка Tilta Xeno Top Handle (NATO)

Адаптер для базовой площадки LWS Baseplate Adapter Type III

Базовая площадка для 15-мм направляющих Tilta Universal 15mm LWS Baseplate

2х направляющие Aluminum Rod 15*200mm

Инструмент для сборки

Характеристики