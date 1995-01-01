Клетка Tilta Camera Cage для камеры Canon EOS R8. Позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки для удобного захвата камеры, внешние мониторы или мониторы-рекордеры, микрофоны, источники питания, аксессуары для оптики и так далее. В комплектацию Lightweight Kit входит сама клетка, верхняя рукоятка Compact NATO Top Handle, адаптер для ее установки 18mm NATO Rail Attachment и зажим для HDMI и USB кабелей.

Для крепления аксессуаров по всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (часть из них с отверстиями под боковые шпильки), сверху слева находится холодный башмак, на левой панели – еще один башмак, а под ним планка НАТО. По бокам сверху и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Вы можете пользоваться горячим башмаком камеры, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти, доступ ко всем дискам и кнопкам камеры также остается свободным.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому клетка легко и быстро устанавливается на совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие крепления, поддерживающие стандарт Arca. В углублении с внешней стороны нижней пластины с помощью магнитов удерживается небольшой ключ типа «монетка».

Верхняя ручка Compact NATO Top Handle выполнена с эргономичным изгибом и силиконовыми накладками, предотвращающими скольжение в руке. Спереди предусмотрен холодный башмак и гнездо ARRI 3/8", еще одно гнездо 3/8" расположено посередине и несколько гнезд 1/4" находятся сверху и сзади. Ручка легко и быстро устанавливается на планку НАТО и фиксируется зажимом с флажковой головкой. Рукоятку можно быстро перекинуть с верхней панели клетки на боковую, чтобы продолжить съемку с вертикальной ориентацией камеры.

Зажим для HDMI и USB кабелей обеспечивает надежное соединение, а также защиту гнезд вашей камеры: случайный рывок за незафиксированный кабель может сломать гнездо, что приведет к дорогостоящему ремонту фотоаппарата.

Характеристики

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

Размеры клетки: 148 х 54.3 х 100.3 мм (только клетка)

Вес нетто: 166 г (только клетка)

Вес брутто: 770 г

Размер упаковки: 27 х 24 х 11 см

Комплектация