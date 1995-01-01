Описание

Клетка Tilta Camera Cage для Canon EOS R7. Позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки для удобного захвата камеры, внешние мониторы или мониторы-рекордеры, микрофоны, источники питания, аксессуары для оптики и так далее. В комплектацию Pro Kit входит собственно клетка, зажим для HDMI / USB кабеля, верхняя ручка Compact NATO Top Handle, адаптер для ее установки 1/4″”-20 Mounting Screw to NATO Rail Adapter, площадка для установки 15-мм направляющих Universal 15mm LWS Baseplate с адаптером Baseplate Adapter Type III и парой 15-мм стержней длиной 20 см.

По всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (часть из них с отверстиями под боковые шпильки), сверху слева находится холодный башмак, на левой панели – планка НАТО. На передней панели клетки присутствует съемная подпорка для EF-EOS R адаптера. Верхнюю рукоятку можно перенести на боковую часть клетки для удобства вертикальной съемки.

Данная клетка фиксируется на камере в 3 точках: через штативное гнездо и проушины для ремня. Такой способ крепления полностью исключает какой-либо люфт. Силиконовые накладки на внутренних поверхностях предотвращают появление царапин на корпусе камеры. По бокам сверху и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Вы можете пользоваться горячим башмаком, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти, доступ ко всем дискам и кнопкам камеры также остается свободным.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, что позволяет устанавливать клетку на штативы и электронные стабилизаторы, поддерживающие площадки такого формата. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется многофункциональная отвертка / шестигранник.

Верхняя ручка Compact NATO Top Handle выполнена с эргономичным изгибом и силиконовыми накладками, предотвращающими скольжение. Спереди предусмотрен холодный башмак и гнездо ARRI 3/8", еще одно гнездо 3/8" расположено посередине и несколько гнезд 1/4" находятся сверху и сзади. Ручка легко и быстро устанавливается на планку НАТО и фиксируется зажимом с флажковой головкой. Обратите внимание, что данная рукоятка может быть несовместима с низкопрофильными планками НАТО других брендов.

Площадка Universal 15mm LWS Baseplate позволяет установить под камеру пару 15-мм направляющих стержней, на которые крепятся различные аксессуары: например, компендиум (бленда и держатель светофильтров) для объектива, подпорка для объектива, мотор follow focus, плечевой упор и так далее. В данный комплект входит пара алюминиевых направляющих длиной 20 см, при необходимости их можно удлинить: стержни полые, с внутренней резьбой, стыкуются между собой через переходник (переходники продаются отдельно).

Адаптер LWS Baseplate Adapter Type III приподнимает клетку над площадкой для направляющих, чтобы они не мешали установке объективов и крупногабаритных аксессуаров – таких как компендиумы.

Фиксатор кабеля обеспечивает надежное соединение, а также защищает гнезда камеры от повреждения при случайных резких рывках за кабель.

Характеристики