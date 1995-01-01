Описание

Клетка Tilta Full Camera Cage для камеры Canon EOS R6 Mark II. Позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки для удобного захвата камеры, внешние мониторы или мониторы-рекордеры, микрофоны, источники питания, аксессуары для оптики и так далее. В комплект Basic Kit входит клетка, зажим для HDMI и USB кабелей, верхняя ручка Compact NATO Top Handle и площадка для установки 15-мм направляющих Universal 15mm LWS Baseplate с адаптером Baseplate Adapter Type II, а также шестигранные ключи для монтажа.

Для крепления аксессуаров по всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (часть из них с отверстиями под боковые шпильки), на верхней панели находятся 2 холодных башмака (один по центру, второй слева под углом), сверху посередине и слева расположены планки НАТО. Спереди под объективом сделаны два отверстия под винт М3, в которые можно закрепить подпорку для адаптера объектива (подпорка продается отдельно), и отверстие 1/4"-20, в которое можно установить держатель для 15-мм направляющей. Наконец, на левой стороне клетки имеется розеточное крепление ARRI

Данная клетка фиксируется на камере в 2 точках: винтом 1/4" в штативное гнездо и подпружиненной шпилькой в соседнее отверстие. Такой способ крепления исключает какой-либо люфт. По бокам сверху и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Вы можете пользоваться горячим башмаком, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти, доступ ко всем дискам и кнопкам камеры также остается свободным.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому клетка легко и быстро устанавливается на совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие крепления, поддерживающие стандарт Arca. В углублении с внешней стороны нижней пластины с помощью магнитов удерживается небольшой ключ типа «монетка».

Зажим для HDMI и USB кабелей обеспечивает надежное соединение, а также защиту гнезд вашей камеры: случайный рывок за незафиксированный кабель может сломать гнездо, что приведет к дорогостоящему ремонту фотоаппарата.

Верхняя ручка Compact NATO Top Handle выполнена с эргономичным изгибом и силиконовыми накладками, предотвращающими скольжение. Спереди предусмотрен холодный башмак и гнездо ARRI 3/8", еще одно гнездо 3/8" расположено посередине и несколько гнезд 1/4" находятся сверху и сзади. Ручка легко и быстро устанавливается на планку НАТО и фиксируется зажимом с флажковой головкой. Ручку можно быстро перекинуть с верхней планки НАТО на боковую, чтобы продолжить съемку с вертикальной ориентацией кадра.

Площадка Universal 15mm LWS Baseplate позволяет установить под камеру пару 15-мм направляющих стержней, на которые крепятся различные аксессуары: например, компендиум (бленда и держатель светофильтров) для объектива, подпорка для объектива, мотор follow focus, плечевой упор и так далее. Стержни необходимой длины можно приобрести отдельно: подходят как направляющие производства Tilta, так и других брендов.

Адаптер LWS Baseplate Adapter Type II требуется для того, чтобы соединить клетку с базовой площадкой для направляющих. Его верхняя часть оснащена приемником для площадок типа Arca Swiss, а нижняя площадка выполнена по стандарту «ласточкиного хвоста» Manfrotto. Адаптер также приподнимает клетку над площадкой для направляющих, чтобы они не мешали установке объективов и крупногабаритных аксессуаров – таких как компендиумы.

На внутренних поверхностях клетки имеются накладки из силикона, которые предотвращают появление царапин на корпусе камеры.

Характеристики

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

Размеры клетки: 156 х 123 з 62 мм (только клетка)

Вес нетто: 170 г (только клетка)

Вес брутто: 960 г

Размер упаковки: 26 х 24 х 12 см

Комплектация