Клетка Tilta Full Camera Cage для Blackmagic Cinema Camera 6K (2023). Позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки для удобного захвата камеры, внешние мониторы или мониторы-рекордеры, микрофоны, источники питания, аксессуары для оптики и так далее. В комплектацию Basic Kit входит сама клетка, кронштейн Accessory Mounting Bracket for Battery Grip, верхняя ручка Xeno Top Handle (винт 1/4"), держатель SSD Drive Holder for T5, держатель направляющих 15mm Rod Holder for BMPCC 6K Pro и угловой адаптер для HDMI кабеля HDMI 90-Degree Adapter for BMPCC 4K/6K. Клетка обладает модульным дизайном, она состоит из 3 частей. Вы можете отсоединить правую часть для трансформации в Half Cage, а также при необходимости снять верхнюю пластину.

Для крепления аксессуаров по всему периметру клетки располагаются резьбовые гнезда 1/4"-20 (часть из них с отверстиями под боковые шпильки), есть несколько гнезд ARRI 3/8"-16, на верхней панели находятся 2 холодных башмака, слева расположена розетка ARRI и под ней планка НАТО.

Данная клетка фиксируется на камере в 3 точках: двумя штативными винтами снизу и еще одним сверху, что исключает какой-либо люфт клетки относительно камеры. По бокам сверху и снизу имеются прорези для крепления плечевого или кистевого ремня. Вы можете пользоваться горячим башмаком, откидывать дисплей, менять батареи и карты памяти, доступ ко всем дискам и кнопкам камеры также остается свободным.

Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому клетка легко и быстро устанавливается на совместимые штативы, электронные стабилизаторы и другие крепления, поддерживающие стандарт Arca. В углублении с внешней стороны нижней пластины с помощью магнитов удерживается небольшой ключ 2 в 1: «монетка» + шестигранник.

Съемный кронштейн Accessory Mounting Bracket for Battery Grip используется в том случае, если на камеру установлена фирменная батарейная ручка. На этот кронштейн можно перпендикулярно закрепить второй кронштейн из комплекта: 15mm Rod Holder for BMPCC 6K Pro. Таким образом, вы сможете использовать 15-мм направляющие, на которые, в свою очередь можно поставить различные аксессуары для оптики: моторы Follow Focus, подпорки для объектива, компендиумы (бленды) и так далее. Направляющие необходимой длины можно выбрать отдельно.

Угловой адаптер HDMI 90-Degree Adapter for BMPCC 4K/6K устанавливается в HDMI гнездо камеры и фиксируется винтом на корпусе клетки. Это защищает материнскую плату камеры от повреждений при сильных рывках за кабель, а также позволяет аккуратнее разместить кабель.

Верхняя ручка Xeno Top Handle выполнена с эргономичным изгибом и силиконовыми накладками, предотвращающими скольжение. Спереди предусмотрен холодный башмак и гнездо ARRI 3/8", в котором также установлен резьбовой адаптер с 3/8" на 1/4". Данная версия ручки устанавливается на 1 винт 1/4" с боковыми шпильками, которые предотвращают вращение относительно клетки. Рукоятку можно легко перебросить на боковую панель клетки для съемки с вертикальной ориентацией кадра.

Держатель SSD Drive Holder for T5 создан специально для твердотельных накопителей Samsung T5 (или аналогичных им по размеру). Он устанавливается на 1 винт 1/4". К данному держателю хорошо подходят кабели Tilta USB-C с винтовыми фиксаторами, но можно использовать и любые другие.

На внутренних поверхностях клетки имеются накладки из силикона, которые предотвращают появление царапин на корпусе камеры.

Характеристики

Материалы: алюминиевый сплав

Размеры клетки: 197.1 х 58 х 143.5 мм (только клетка)

Вес нетто: 281 г (только клетка)

Вес брутто: 1150 г

Размер упаковки: 29 х 24 х 11 см

Комплектация