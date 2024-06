Клетка Tilta Full Camera Cage для Blackmagic Cinema Camera 6K (2023). Позволяет устанавливать на камеру различные аксессуары: рукоятки для удобного захвата камеры, внешние мониторы или мониторы-рекордеры, микрофоны, источники питания, аксессуары для оптики и так далее. В комплектацию Basic Kit входит сама клетка, кронштейн Accessory Mounting Bracket for Battery Grip, верхняя ручка Xeno Top Handle (винт 1/4"), держатель SSD Drive Holder for T5, держатель направляющих 15mm Rod Holder for BMPCC 6K Pro и угловой адаптер для HDMI кабеля HDMI 90-Degree Adapter for BMPCC 4K/6K. Клетка обладает модульным дизайном, она состоит из 3 частей. Вы можете отсоединить правую часть для трансформации в Half Cage, а также при необходимости снять верхнюю пластину.