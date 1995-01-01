Зарядное устройство Tilta Battery Charger для 2х LP-E17, цвет Ash Green
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Характеристики
Описание
Зарядное устройство Tilta Battery Charger позволяет заряжать 2 аккумулятора типа Canon LP-E17 одновременно. Заряжать можно как через современный USB-C порт, так и через старый USB Micro B. Это дает возможность использовать разные кабели и заряжать батареи не только дома, но и в дороге: от пауэрбанков, USB-розеток в транспорте, портативных солнечных панелей и так далее. Устройство очень компактное и легкое, не занимает много места в багаже. Небольшой ЖК-экран отображает ход зарядки и сообщает о возможных ошибках (мигающая иконка батареи). Устройство оснащено всеми необходимыми инструментами защиты и автоматически прекращает подачу питания при достижении 100%, не допуская перезаряда батареи.
- Время зарядки: 2 часа для 1 батареи, 2.5 часа для 2 батарей.
- Входной ток: 5В 2А
- Материалы: поликарбонат, АБС пластик
Совместимые модели камер:
- Canon EOS 200D, 250D, 750D, 760D, 800D, 850D, 77D
- Canon EOS M3, M5, M6, M6 Mark II
- Canon EOS RP, R8, R50, R50 V, R100
- Canon PowerShot V1