Зарядное устройство Tilta Battery Charger позволяет заряжать 2 аккумулятора типа Canon LP-E17 одновременно. Заряжать можно как через современный USB-C порт, так и через старый USB Micro B. Это дает возможность использовать разные кабели и заряжать батареи не только дома, но и в дороге: от пауэрбанков, USB-розеток в транспорте, портативных солнечных панелей и так далее. Устройство очень компактное и легкое, не занимает много места в багаже. Небольшой ЖК-экран отображает ход зарядки и сообщает о возможных ошибках (мигающая иконка батареи). Устройство оснащено всеми необходимыми инструментами защиты и автоматически прекращает подачу питания при достижении 100%, не допуская перезаряда батареи.

Время зарядки: 2 часа для 1 батареи, 2.5 часа для 2 батарей.

Входной ток: 5В 2А

Материалы: поликарбонат, АБС пластик

Совместимые модели камер: