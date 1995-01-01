Направляющая диаметром 19 мм, длина 45 см. Направляющие такого диаметра обычно используются для создания большого «рига», то есть конструкции из плечевого упора, передних рукояток, клетки для камеры и других аксессуаров, поскольку они прочнее 15-мм направляющих и легко выдерживают большую нагрузку. Материал: алюминиевый сплав. Внимание: у этой направляющей нет внутренней резьбы, она не стыкуется с другими 19-мм стержнями.