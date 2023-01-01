Адаптер питания Tether Tools Relay Camera Coupler CRCE6, замена LP-E6
Код товара : УТ-00063216
Артикул : CRCE6
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.032
Описание
Адаптер питания («каплер») Tether Tools Relay Camera Coupler CRCE6 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Canon LP-E6 (LP-E6N, LP-E6NH). Затем он подключается к сетевому адаптеру Tether Tools ONsite Relay A (или ONsite Relay C), который обеспечивает постоянное питание от сетевого зарядного устройства, универсального USB аккумулятора или аккумулятора V-Mount с разъемом D-Tap. Это обеспечивает возможность снимать фото или видео практически без ограничения по времени. Кроме того, использование каплера вместо аккумулятора снижает нагрев камеры при длительной съемке.
Длина кабеля: 25 см. Сетевой адаптер Tether Tools ONsite Relay продается отдельно.
Совместимость
- Canon EOS 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 6D, EOS 6D Mark II,
- Canon EOS 7D, 7D Mark II, 60D, 70D, 80D, 5Ds, 5DsR,
- Canon EOS R, EOS R5, EOS R6, EOS R6 Mark II
- Canon XC10, XC15
- другие камеры, работающие от аккумуляторов LP-E6, LP-E6N, LP-E6NH