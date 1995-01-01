Адаптер питания («каплер») Tether Tools Relay Camera Coupler CRCE6 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Canon LP-E6 (LP-E6N, LP-E6NH). Затем он подключается к сетевому адаптеру Tether Tools ONsite Relay A (или ONsite Relay C), который обеспечивает постоянное питание от сетевого зарядного устройства, универсального USB аккумулятора или аккумулятора V-Mount с разъемом D-Tap. Это обеспечивает возможность снимать фото или видео практически без ограничения по времени. Кроме того, использование каплера вместо аккумулятора снижает нагрев камеры при длительной съемке.

Длина кабеля: 25 см. Сетевой адаптер Tether Tools ONsite Relay продается отдельно.

Совместимость