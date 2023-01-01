Описание

Сумки для стоек и штативов Tenba Tripak были испытаны фотографами, кинематографистами рентал-студиями в течение 40 лет. Идеальное решение для транспортировки штативов большого размера, стоек зонтов и т.п. Коллекция Tenba Tripak - фаворит в защите студийного оборудования.

Водоотталкивающий, стойкий к истиранию и разрыву 1050D баллистический нейлон, прочные ремни, усиленные швы, дополнительная прошивка в точках напряжения и большие застежки-молнии YKK® № 10.

Прочная внутренняя облицовка выдерживает интенсивные нагрузки и предохраняет содержимое от повреждения. Надежная, долговечная и легкая модель.

Плоская тканевая панель разделяет сумку на две зоны, тем самым предохраняя оборудование от трения друг о друга во время транспортировки. Предусмотрены внутренние ремни для фиксации оборудования.

Полное открытие сумки позволяет удобно доставать тяжелые стойки.

Наружный карман. Информационное окно.