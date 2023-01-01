Сумка для стоек Tenba Tripak CCT46, жесткая, 117 см
Код товара : УТ-00043632
Артикул : 634-510
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.9 кг
Вес (брутто), г
1.900
Материал
1050D баллистический нейлон, молнии YKK №10
Описание
Сумки для стоек и штативов Tenba Tripak были испытаны фотографами, кинематографистами рентал-студиями в течение 40 лет. Идеальное решение для транспортировки штативов большого размера, стоек зонтов и т.п. Коллекция Tenba Tripak - фаворит в защите студийного оборудования.
Водоотталкивающий, стойкий к истиранию и разрыву 1050D баллистический нейлон, прочные ремни, усиленные швы, дополнительная прошивка в точках напряжения и большие застежки-молнии YKK® № 10.
Прочная внутренняя облицовка выдерживает интенсивные нагрузки и предохраняет содержимое от повреждения. Надежная, долговечная и легкая модель.
Плоская тканевая панель разделяет сумку на две зоны, тем самым предохраняя оборудование от трения друг о друга во время транспортировки. Предусмотрены внутренние ремни для фиксации оборудования.
Полное открытие сумки позволяет удобно доставать тяжелые стойки.
Наружный карман. Информационное окно.