Описание

Tenba Tools - это коллекция универсальных инструментов для организации и дополнительной защиты оборудования, начиная от карт памяти и аккумуляторов, заканчивая камерами и объективами.

Коллекция включает в себя чехлы для карт памяти и аккумуляторов, органайзеры, вставки, чехлы-обертки и многое другое.

Каждый инструмент предназначен для удовлетворения важнейших требований профессиональных фотографов и операторов.

Складной универсальный чехол для карт памяти Tenba Tools Reload Universal Card Wallet предназначен для размещения 8 карт CF, 12 карт SD или большое количество карт Micro SD.

Два кармана с желтой и красной молнией позволяют сортировать пустые и полные карты.

Для того, чтобы карты всегда были под рукой, предусмотрена петля на липучке, с помощью которой, чехол можно закрепить на поясном или плечевом ремне, рюкзаке или сумке или других совместимым с MOLLE петлям.

Предусмотрен страховочный шнур с металлическими зажимами. С его помощью чехол можно закрепить на D-образном кольце сумки или на штативе.

На задней части чехла расположен прозрачный информационный карман для визитки.

Изготовлен из водоотталкивающего рип-стоп нейлона.