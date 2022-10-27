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Кейс для карт памяти JJC MCH-MSD10GR, 10 MicroSD
Кейс для карт памяти JJC MCH-SD4GR, 4 SD
Кейс для карт памяти JJC MCH-SDMSD6GR, 2 SD + 4 MicroSD
Кейс для карт памяти JJC MC-XQD6, 6 XQD / CFExpress Type B
Кейс для карт памяти JJC MC-XQDSD7, 4 SD, 3 XQD / CFExpress B
Кейс для карт памяти JJC MC-SD12, 12 SD карт
Кейс для карт памяти JJC MC-SDMSD24, 12 SD + 12 MicroSD
Адаптер Zitay CFexpress Type A + SSD 2Tb