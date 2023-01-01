Описание

Tenba Tools - это коллекция универсальных инструментов для организации и дополнительной защиты оборудования, начиная от карт памяти и аккумуляторов, заканчивая камерами и объективами.

Два кармана с желтой и красной молнией позволяют сортировать пустые и полные карты.

Для того, чтобы карты всегда были под рукой, предусмотрена петля, с помощью которой, чехол можно закрепить на поясном или плечевом ремне.

Петля оснащена липучкой, с помощью которой чехол можно закрепить на сумках и рюкзаках, на которых установлены стропы MOLLE или другие совместимые стропы.

Предусмотрен страховочный шнур с металлическими зажимами. С его помощью чехол можно закрепить на D-образном кольце сумки или на штативе.

На задней части чехла расположен прозрачный информационный карман для визитки.

Чехол изготовлен из прочного атмосферостойкого материала - водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent).

Полиуретановое покрытие придает материалу водонепроницаемые свойства, повышает его износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах.

Для усиления этих свойств ткань покрывают полиуретаном с двух сторон, увеличивая срок службы изделий.Ткань, обработанная пропиткой DWR, не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные погодные условия дождь, снег и град.