Чехол для карт памяти Tenba Tools Reload Universal Card Wallet, черный
Код товара : УТ-00053646
Артикул : 636-638
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Вес
20 г
Вес (брутто), г
0.023
Материал
нейлон
Описание
Tenba Tools - это коллекция универсальных инструментов для организации и дополнительной защиты оборудования, начиная от карт памяти и аккумуляторов, заканчивая камерами и объективами.
- Два кармана с желтой и красной молнией позволяют сортировать пустые и полные карты.
- Для того, чтобы карты всегда были под рукой, предусмотрена петля, с помощью которой, чехол можно закрепить на поясном или плечевом ремне.
- Петля оснащена липучкой, с помощью которой чехол можно закрепить на сумках и рюкзаках, на которых установлены стропы MOLLE или другие совместимые стропы.
- Предусмотрен страховочный шнур с металлическими зажимами. С его помощью чехол можно закрепить на D-образном кольце сумки или на штативе.
- На задней части чехла расположен прозрачный информационный карман для визитки.
- Чехол изготовлен из прочного атмосферостойкого материала - водоотталкивающего 300D полиэстера с двусторонним PU (полиуретановым) покрытием и пропиткой DWR (Durable Water Repellent).
Полиуретановое покрытие придает материалу водонепроницаемые свойства, повышает его износостойкость, прочность на истирание и устойчивость на сгибах.
Для усиления этих свойств ткань покрывают полиуретаном с двух сторон, увеличивая срок службы изделий.Ткань, обработанная пропиткой DWR, не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные погодные условия дождь, снег и град.