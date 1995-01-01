Tenba Tools - это коллекция универсальных инструментов для организации и дополнительной защиты оборудования, начиная от карт памяти и аккумуляторов, заканчивая камерами и объективами.

Коллекция включает в себя чехлы для карт памяти и аккумуляторов, органайзеры, вставки, чехлы-обертки и многое другое.

Каждый инструмент предназначен для удовлетворения важнейших требований профессиональных фотографов и операторов.

Складной чехол Tenba Tools Reload SD 9 Card Wallet Grey предназначен для 9 карт памяти SD или Micro SD с адаптером. Угловые слоты позволяют быстро извлекать карты памяти.

Для того, чтобы карты всегда были под рукой, предусмотрена петля на липучке, с помощью которой, чехол можно закрепить на поясном или плечевом ремне, рюкзаке или сумке или других совместимым с MOLLE петлям.

Предусмотрен страховочный шнур с металлическими зажимами. С его помощью чехол можно закрепить на D-образном кольце сумки или на штативе.

На задней части чехла расположен прозрачный информационный карман для визитки.

Изготовлен из водоотталкивающего рип-стоп нейлона.