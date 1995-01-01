Сумка для стоек Tenba Rolling Tripod/Grip Case 48", на колесах (122 см)
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Характеристики
Описание
Сумки для стоек и штативов Tenba Tripak были испытаны фотографами, кинематографистами рентал-студиями в течение 40 лет. Идеальное решение для транспортировки штативов большого размера, стоек зонтов и т.п. Коллекция Tenba Tripak - фаворит в защите студийного оборудования.
Водоотталкивающий, стойкий к истиранию и разрыву 1680D баллистический нейлон, прочные ремни, усиленные швы, дополнительная прошивка в точках напряжения и большие застежки-молнии YKK® № 10.
Прочный внутренний каркас. Полиэтиленовые стенки с воздушным каналом, с поперечными ячейками, амортизирующей пеной и подкладкой из нейлоновой ткани. Жесткая, долговечная и легкая модель.
Предусмотрены внутренние ремни для фиксации оборудования. Боковой внутренний карман для плоских предметов (кабели и пр.). На внутренней части откидной крышки расположен большой карман для зонтов.
Наружный карман на молнии. Информационное окно.
Молния расположена не посередине крышки, а сбоку для полного доступа к содержимому.
Удобные и прочные ручки для переноски.
Надежные колеса на подшипниках промышленного класса облегчают перевозку тяжелого оборудования.
На задней наружной стенке расположены рейлинги, которые обеспечивают дополнительную жесткость всей конструкции.