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Сумка для стоек Tenba Rolling Tripod/Grip Case 48", на колесах (122 см)

  • Rolling Tripod/Grip Case 48, 122 см, жесткая, на колесах
  • Rolling Tripod/Grip Case 48, 122 см, жесткая, на колесах
  • Rolling Tripod/Grip Case 48, 122 см, жесткая, на колесах
  • Rolling Tripod/Grip Case 48, 122 см, жесткая, на колесах
  • Rolling Tripod/Grip Case 48, 122 см, жесткая, на колесах
  • Rolling Tripod/Grip Case 48, 122 см, жесткая, на колесах
  • Rolling Tripod/Grip Case 48, 122 см, жесткая, на колесах
  • Rolling Tripod/Grip Case 48, 122 см, жесткая, на колесах
  • Rolling Tripod/Grip Case 48, 122 см, жесткая, на колесах
Код товара:УТ-00043637
Артикул:634-519

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сумки для стоек и штативов Tenba Tripak были испытаны фотографами, кинематографистами рентал-студиями в течение 40 лет. Идеальное решение для транспортировки штативов большого размера, стоек зонтов и т.п. Коллекция Tenba Tripak - фаворит в защите студийного оборудования.

Водоотталкивающий, стойкий к истиранию и разрыву 1680D баллистический нейлон, прочные ремни, усиленные швы, дополнительная прошивка в точках напряжения и большие застежки-молнии YKK® № 10.

Прочный внутренний каркас. Полиэтиленовые стенки с воздушным каналом, с поперечными ячейками, амортизирующей пеной и подкладкой из нейлоновой ткани. Жесткая, долговечная и легкая модель.

Предусмотрены внутренние ремни для фиксации оборудования. Боковой внутренний карман для плоских предметов (кабели и пр.). На внутренней части откидной крышки расположен большой карман для зонтов.

Наружный карман на молнии. Информационное окно.

Молния расположена не посередине крышки, а сбоку для полного доступа к содержимому.

Удобные и прочные ручки для переноски.

Надежные колеса на подшипниках промышленного класса облегчают перевозку тяжелого оборудования.

На задней наружной стенке расположены рейлинги, которые обеспечивают дополнительную жесткость всей конструкции.