Сумки для стоек и штативов Tenba Tripak были испытаны фотографами, кинематографистами и студиями аренды съемочного оборудования в течение 40 лет. Идеальное решение для транспортировки осветительных стоек, штативов большого размера, фотозонтов и т.п. Коллекция Tenba Tripak – фаворит в защите студийного оборудования.

Сумка выполнена из водоотталкивающего, стойкий к истиранию и разрыву 1680D «баллистического» нейлона. Прочные ремни, усиленные швы, дополнительная прошивка в точках напряжения и большие застежки-молнии YKK® № 10 обеспечивают надежность и долговечность. Прочный внутренний каркас из легкого, устойчивого к повреждениям полиэтилена, амортизирующая удары подкладка из EVA пены, подкладкf из нейлоновой ткани c поперечными разделителями для организации внутреннего пространства.

Предусмотрены внутренние ремни для фиксации оборудования, а также боковой внутренний карман для плоских предметов (кабели и пр.). На внутренней части откидной крышки расположен большой карман для фотозонтов. Имеется внешний карман на молнии, куда можно положить документы или небольшие аксессуары, а также прозрачный кармашек для карточки с описанием содержимого (или именем / адресом владельца).

Молния расположена не посередине крышки, а сбоку – для более удобного доступа к содержимому. Удобные и прочные ручки для переноски расположены сверху и сбоку. Надежные колеса на подшипниках облегчают перевозку тяжелого оборудования. На задней стенке снаружи расположены рейлинги, которые обеспечивают дополнительную жесткость всей конструкции.

Технические характеристики