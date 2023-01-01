Сумка для стоек Tenba Rolling Tripod/Grip Case 38", на колесах (99 см)
Код товара : УТ-00068739
Артикул : 634-518
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Сумки для стоек и штативов Tenba Tripak были испытаны фотографами, кинематографистами и студиями аренды съемочного оборудования в течение 40 лет. Идеальное решение для транспортировки осветительных стоек, штативов большого размера, фотозонтов и т.п. Коллекция Tenba Tripak – фаворит в защите студийного оборудования.
Сумка выполнена из водоотталкивающего, стойкий к истиранию и разрыву 1680D «баллистического» нейлона. Прочные ремни, усиленные швы, дополнительная прошивка в точках напряжения и большие застежки-молнии YKK® № 10 обеспечивают надежность и долговечность. Прочный внутренний каркас из легкого, устойчивого к повреждениям полиэтилена, амортизирующая удары подкладка из EVA пены, подкладкf из нейлоновой ткани c поперечными разделителями для организации внутреннего пространства.
Предусмотрены внутренние ремни для фиксации оборудования, а также боковой внутренний карман для плоских предметов (кабели и пр.). На внутренней части откидной крышки расположен большой карман для фотозонтов. Имеется внешний карман на молнии, куда можно положить документы или небольшие аксессуары, а также прозрачный кармашек для карточки с описанием содержимого (или именем / адресом владельца).
Технические характеристики
- Материалы и фурнитура: 1680D баллистический нейлон, молнии YKK® № 10
- Внешние размеры – 99 х 27 х 27 см
- Внутренние размеры – 97 х 24 х 24 см
- Вес – 4.5 кг