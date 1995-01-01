Экстрактор фотопленки Matin Manual Film Picker 7

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Код товара: 00000012114 Артикул: M06282 Код товара: 00000012114 Артикул: M06282 Фотолаборатория Экстрактор пленки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фотолаборатория Фотолаборатория Экстрактор пленки Описание Экстрактор для быстрого и безопасного извлечения хвостика 35-мм фотопленки из катушки. Материал: пластик. Размеры: 12.5 х 4.8 см. Страна производства: Южная Корея. Видео Наш обзор

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