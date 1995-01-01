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Экстрактор фотопленки Matin Manual Film Picker 7

  • Manual Film Picker 7
  • Manual Film Picker 7
  • Manual Film Picker 7
  • Manual Film Picker 7
  • Manual Film Picker 7
Код товара:00000012114
Артикул:M06282

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Экстрактор для быстрого и безопасного извлечения хвостика 35-мм фотопленки из катушки. Материал: пластик. Размеры: 12.5 х 4.8 см.

Страна производства: Южная Корея.