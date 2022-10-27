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Катушка для пленки Shanghai 120 тип с ракордом
Сливеры Klaymor для 135 пленки, 100 листов
Сливеры Klaymor для 120 пленки, 100 листов
Экстрактор фотопленки Manual Film Picker 7
Лупа c 8x увеличением
Катушка-спираль Klaymor JC010 для проявки пленки
Бачок для проявки пленки Klaymor JC019 с 2 катушками
Бачок для проявки пленки Klaymor JC013 с 3 катушками
Зарядный рукав Klaymor JC006, большой
Катушка для пленки пластиковая, многоразовая
Мензурка 50 мл
Мензурка 100 мл
Мензурка 300 мл
Мензурка 650 мл
Бутылка для фотохимии Klaymor DA 013 гофрированная, 0.9-2 л
Кювета 30 x 40 см, для проявки фотобумаги, бежевая
Кювета 30 х 40 см, для проявки фотобумаги, красная
Кювета 30 x 40 см, для проявки фотобумаги, зеленая
Лопатки для перемешивания химикатов, 2 шт.
Лопатка для перемешивания химии с термометром
Зажимы для сушки пленки, 1 пара
Кейс для хранения фотопленки Klaymor JC004, 10х 135 или 8х 120, цвета ассорти
Кейс для хранения фотопленки Klaymor JC005, 5х 120, черный / белый ассорти
Лабораторный таймер Klaymor DA014 Triple Timer
Лампа для лаборатории Safe light с оранжевым фильтром
3 990 ₽
Лампа для лаборатории Safe light с желтым фильтром
Лампа для лаборатории Safe light с зеленым фильтром
Палочка стеклянная Экрос для лабораторий, 22 см
Стакан лабораторный Экрос 250 мл, полипропилен
Стакан лабораторный Экрос 100 мл, полипропилен
Стакан лабораторный Silberra 50 мл, полипропилен
Сливеры PrintFile для 120 пленки (120-4UB), 1 шт.