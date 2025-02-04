1. Первый в мире объектив "все-в-одном" с кратностью зума 16,6x для беззеркальных камер формата APS-C

18-300mm F3.5-6.3 VC VXD – первый в мире объектив для беззеркальных камер формата APS-C, имеющий кратность зума 16,6x, что позволяет ему перекрывать диапазоны от широкоугольного до сверхдлиннофокусного. В пересчете на полный кадр диапазон фокусных расстояний составляет 27-450 мм. Столь широкий охват позволяет использовать этот объектив в самых разных ситуациях, от повседневной бытовой и тревел-съемки на широкоугольном конце, до пейзажной и макрофотографии на ультрадлиннофокусном.

2. Наилучший в своем классе, исключительно быстрый и точный линейный привод автофокусировки VXD

В объективе 18-300mm F3.5-6.3 VC VXD применен запатентованный TAMRON линейный привод автофокусировки VXD. Благодаря этому по скорости и точности автофокуса объектив находится среди лучших представителей класса "все-в-одном". Во всем диапазоне фокусных расстояний, от широкоугольных до сверхдлиннофокусных, механизм обеспечивает исключительно точное наведение на резкость. Благодаря превосходному удержанию фокусировки на движущихся предметах, он идеален при съемке животных, летательных аппаратов, железнодорожных поездов и других перемещающихся объектов. Автофокус работает исключительно тихо, что делает объектив превосходным выбором как для видео, так и для фотосъемки в условиях, требующих соблюдения тишины.

3. МДФ 0,15 м и максимальный коэффициент увеличения 1:2 на широкоугольном конце

Благодаря минимальной дистанции фокусировки 0,15 м на фокусном расстоянии 18 мм, и максимальному коэффициенту увеличения 1:2 на широкоугольном конце, объектив 18-300mm F3.5-6.3 VC VXD создает впечатляющие фотографии, качество которых выделяет его среди других объективов "все-в-одном"*. Полученные снимки радуют пользователей выраженным размытием заднего плана, характерным для макрообъективов. Будучи пионером в области зум-объективов "все-в-одном", TAMRON демонстрирует непревзойденное качество снимков крупным планом.

4. Наилучшее качество получаемого изображения в своем классе

Если говорить о качестве получаемых изображений, новый 18-300mm F3.5-6.3 VC VXD – один из лучших объективов класса "все-в-одном" для беззеркальных камер формата APS-C. Для достижения высокого качества изображения при коэффициенте увеличения 16,6x, в объективе применена комбинация из трех гибридных асферических элементов и четырех оптических элементов LD (с низкой дисперсией), эффективно подавляющих аберрации. Во всем диапазоне зуммирования TAMRON B061 сохраняет высокую разрешающую способность по всему полю кадра.

5. Великолепная оптическая стабилизация

Несмотря на компактные габариты, объектив оснащен патентованной системой оптической стабилизации VC (Vibration Compensation) от TAMRON. Независимо от наличия оптической стабилизации в камере, стабилизатор объектива эффективно компенсирует дрожание камеры при съемках на длинных выдержках в условиях низкой освещенности. Кроме того, встроенная система искусственного интеллекта самостоятельно выбирает наиболее подходящий режим оптической стабилизации при съемке видео в зависимости от выбранного фокусного расстояния.

6. Легкий и компактный

7. Дополнительные функции, облегчающие пользование объективом (влагозащищенная конструкция, фтористое покрытие, блокировка зума)

8. Совместимость со многими внутрикамерными функциями и эффектами, в том числе быстрой гибридной автофокусировкой и автофокусировкой по глазам