Микрофон оснащен чувствительным электретным капсюлем с частотным диапазоном от 50 Гц до 20 кГц. Крепится к одежде с помощью зажима. Всенаправленная диаграмма обладает одинаковой чувствительностью к сигналам, поступающим со всех сторон. Световой индикатор на электронном блоке позволяет контролировать состояние подключения микрофона. Элемент питания CR1220 (входит в комплект) обеспечивает время работы до 800 часов.

Высокое качество звука

Технология шумоподавления CVC идеально подходит для шумных и многолюдных мест. Основана на алгоритме обработки звука, который снижает фоновый шум на 20-40 дБ. Выделяет нужные голосовые сигналы, не блокирует окружающие звуки, при этом подавляет нежелательные шумы на частотах ниже 70 Гц. Технология кодирования звука Synco обеспечивает чистый и естественный звук с высокой детализацией, но без дополнительной окраски.

Автоматическая идентификация устройства

Два встроенных чипа для автоматически определяют записывающее устройство. После подключения микрофон автоматически адаптируется к работе с большинством микрофонных входов 3,5 мм, что позволяет избежать неудобств, связанных с ручным переключением режимов и использования переходников.

Аудиокабель

Медный экранированный аудиокабель обеспечивает моментальную и стабильную передачу сигнала без электромагнитных помех.

Длина 6 метров позволяет свободно перемещаться во время записи.

Ветрозащита

Комплектуется двумя видами ветрозащиты. Поролоновая ветрозащита используется в помещении для устранения звуковых ударов при дыхании и произношении резких звуков. При записи на улице для устранения шума и помех от ветра используется ветрозащита из искусственного меха.