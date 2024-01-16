Профессиональная цифровая беспроводная микрофонная система SYNCO G1(A2)PRO работает на частоте 2,4 ГГц. Два режима работы (моно или стерео). Бесперебойная работа на расстоянии до 200 метров, беспроводной зарядный футляр, кодированная передача сигнала, фильтр нижних частот, регулировка усиления сигнала и длительное время автономной работы делают ее идеальным выбором для записи звука во время выступлений, интервью, прямых трансляций, съемок обучающих программ и видеороликов.

Стереозвук

Беспроводной петличный микрофон SYNCO G1(A2)PRO имеет 2 режима — моно и стерео. В режиме моно производится стандартная запись на одну звуковую дорожку. В режиме стерео, звуки распределяются на левую и правую дорожку, создавая многогранный и объемный звук. Это идеальный двойной микрофон для интервью или диалога с двумя людьми, когда необходимо распределение звуков на две дорожки для дальнейшей постобработки, для создания эффекта присутствия.

Устойчивая передача сигнала на расстоянии до 200 м

Мощность беспроводной микрофонной системы SYNCO G1(A2)PRO позволяет передавать сигнал без искажений на расстояние до 200 метров в условиях прямой видимости, и до 50 метров при наличии препятствий.

Длительное время работы

Литиевый аккумулятор в приемнике и передатчике обеспечивает длительное время (до 8 часов) непрерывной работы. Беспроводной зарядный футляр со встроенным аккумулятором служит для зарядки, хранения и транспортировки компонентов системы. Полный цикл зарядки составляет 2 часа. Доступна зарядка во время работы. Подзарядка в течение 40 минут позволит получить 50% мощности и 80% за 1 час. Состояние заряда можно увидеть на индикаторе.

Подключение к различным устройствам

С помощью комплектных кабелей USB-C, TRRS или TRS подключите приемник к необходимому устройству: смартфону, планшету, ноутбуку, фотокамере, компьютеру, видеокамере, микшеру, рекордеру и другому оборудованию.

Алгоритм кодирования SyncoderTM 3.0

Уникальный алгоритм кодирования данных SyncoderTM 3.0, основанный на методе псевдослучайной перестройки рабочей частоты (FHSS), обеспечивает 128-битное шифрование аудиосигнала и его надежную и стабильную передачу.

Процессор обработки сигнала

Встроенный процессор DSP, позволяет беспроводной микрофонной системе SYNCO G1(A2)PRO обрабатывать звук в режиме реального времени. Аналоговые сигналы, после оцифровки в передатчике, проходят повторную калибровку и обработку для достижение максимального качества.

Идеально чистый звук

Фильтр нижних частот подавляет шумы ниже 180 Гц, вызванных ветром, кондиционерами и дорожным движением. Регулировка усиления сигнала в диапазоне от уровня 0 до уровня 4 с общим уровнем 8 дБ позволяет управлять уровнем записи в различных условиях.

Контроль записи

Функция аудиомониторинга позволяет подключить к микрофону наушники и контролировать качество записи звука во время съемки.

Ветрозащита

Комплектуется ветрозащитой из искусственного меха для устранения шума и помех от ветра. Она отлично фильтрует посторонние шумы, не искажая звук и сохраняя при этом эффект присутствия на улице.

Световая индикация

Световые индикаторы на корпусе приемника и передатчика отображают состояние работы системы.

Материалы

Корпус компонентов системы изготовлен из ABS пластика с софт-тач покрытием. Высокая устойчивость к ударным нагрузкам, механическим повреждениям и воздействиям окружающей среды, долговечность. Широкий диапазон эксплуатационных температур. Приятный тактильный эффект. Глубокий матовый черный цвет по достоинству оценят любители классического стиля.

Ключевые особенности

Моно/стерео режимы

Подключение различных устройств

Футляр с автономной беспроводной зарядкой

Функция аудиомониторинга

Отключаемый фильтр низких частот

Длительное время работы

Сигнал без помех

Чистый и естественный звук

Регулировка усиления сигнала

Компактный и элегантный

Состав системы: