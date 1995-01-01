Аккумулятор SWIT S-8D62 – это аналог батареи Panasonic CGA-D54S, он также может заменять другие батареи серии CGA, которые используются в таких камкордерах как Panasonic AG-HVX200, AG-HPX250, AG-DVX100 и т.д. Кроме того, аккумулятор оснащен выходом DC 5521 (круглый разъем 5.5/2.1 мм), который может использоваться, к примеру, для питания накамерных осветителей, мониторов или других камер – через соответствующий «каплер».

На корпусе располагаются 4 светодиодных индикатора и кнопка Check, которая позволяет в любое время быстро проверить уровень оставшегося заряда.

Характеристики