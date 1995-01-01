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Аккумулятор SWIT S-8D62, аналог Panasonic CGA-D54S, 47 Втч, DC5521

  • S-8D62, аналог Panasonic CGA-D54S, 47 Втч, DC5521
  • S-8D62, аналог Panasonic CGA-D54S, 47 Втч, DC5521
  • S-8D62, аналог Panasonic CGA-D54S, 47 Втч, DC5521
  • S-8D62, аналог Panasonic CGA-D54S, 47 Втч, DC5521
  • S-8D62, аналог Panasonic CGA-D54S, 47 Втч, DC5521
  • S-8D62, аналог Panasonic CGA-D54S, 47 Втч, DC5521
  • S-8D62, аналог Panasonic CGA-D54S, 47 Втч, DC5521
  • S-8D62, аналог Panasonic CGA-D54S, 47 Втч, DC5521
  • S-8D62, аналог Panasonic CGA-D54S, 47 Втч, DC5521
Код товара:УТ-00092633
Артикул:S-8D62

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Аккумулятор SWIT S-8D62 – это аналог батареи Panasonic CGA-D54S, он также может заменять другие батареи серии CGA, которые используются в таких камкордерах как Panasonic AG-HVX200, AG-HPX250, AG-DVX100 и т.д. Кроме того, аккумулятор оснащен выходом DC 5521 (круглый разъем 5.5/2.1 мм), который может использоваться, к примеру, для питания накамерных осветителей, мониторов или других камер – через соответствующий «каплер».

На корпусе располагаются 4 светодиодных индикатора и кнопка Check, которая позволяет в любое время быстро проверить уровень оставшегося заряда.

Характеристики

  • Номинальное напряжение: 7.2 В
  • Емкость: 6600 мАч, 47 Втч
  • Максимальная отдача:
    • Контактная группа: 25 Вт (3.5А)
    • DC Out: 30 Вт (4А)
  • Размеры: 82 х 66 х 37 мм
  • Вес: 300 г
  • Рабочая температура: -20° - 50° С