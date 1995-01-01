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Зарядное устройство SWIT S-3822S для аккумуляторов V-Mount, 2-канальное, 3А

  • S-3822S для аккумуляторов V-Mount, 2-канальное, 3 А
  • S-3822S для аккумуляторов V-Mount, 2-канальное, 3 А
  • S-3822S для аккумуляторов V-Mount, 2-канальное, 3 А
  • S-3822S для аккумуляторов V-Mount, 2-канальное, 3 А
  • S-3822S для аккумуляторов V-Mount, 2-канальное, 3 А
  • S-3822S для аккумуляторов V-Mount, 2-канальное, 3 А
  • S-3822S для аккумуляторов V-Mount, 2-канальное, 3 А
Код товара:УТ-00092641
Артикул:S-3822S

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

SWIT S-3822S – это 2-канальная зарядная станция для аккумуляторов V-Mount. На обе батареи одновременно подается ток мощностью 50 Вт (16.8В 3А), что обеспечивает достаточно быструю и при этом безопасную зарядку. Предусмотрен светодиодный индикатор: пока батареи заряжаются, он горит красным, когда зарядка завершена – зеленым (процент заряда обычно можно посмотреть на самих батареях). Кроме того, устройство может работать в качестве преобразователя переменного тока в постоянный (AС-DC): выход XLR 4-pin 15В 6А (90 Вт макс.).

Характеристики

  • Вход: 100~240В, 50 / 60 Гц
  • Зарядный ток: 16.8В 3А х2
  • Выход XLR: 15В 6А
  • Рабочая температура: -20° ~ 50° С
  • Рабочая влажность: 10-90%
  • Размеры: 228 х 140 х 102 мм
  • Вес: 1 кг
  • Размеры упаковки: 255 х 155 х 120 мм
  • Комплектация: зарядное устройство, кабель питания