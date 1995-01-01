SWIT S-3822S – это 2-канальная зарядная станция для аккумуляторов V-Mount. На обе батареи одновременно подается ток мощностью 50 Вт (16.8В 3А), что обеспечивает достаточно быструю и при этом безопасную зарядку. Предусмотрен светодиодный индикатор: пока батареи заряжаются, он горит красным, когда зарядка завершена – зеленым (процент заряда обычно можно посмотреть на самих батареях). Кроме того, устройство может работать в качестве преобразователя переменного тока в постоянный (AС-DC): выход XLR 4-pin 15В 6А (90 Вт макс.).