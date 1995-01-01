Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Аккумулятор SWIT PB-M146S V-Mount Pocket, 146 Втч, D-Tap, USB-A

  • PB-M146S V-Mount Pocket, 146 Втч, D-Tap, USB-A
  • PB-M146S V-Mount Pocket, 146 Втч, D-Tap, USB-A
  • PB-M146S V-Mount Pocket, 146 Втч, D-Tap, USB-A
  • PB-M146S V-Mount Pocket, 146 Втч, D-Tap, USB-A
  • PB-M146S V-Mount Pocket, 146 Втч, D-Tap, USB-A
  • PB-M146S V-Mount Pocket, 146 Втч, D-Tap, USB-A
  • PB-M146S V-Mount Pocket, 146 Втч, D-Tap, USB-A
  • PB-M146S V-Mount Pocket, 146 Втч, D-Tap, USB-A
  • PB-M146S V-Mount Pocket, 146 Втч, D-Tap, USB-A
  • PB-M146S V-Mount Pocket, 146 Втч, D-Tap, USB-A
  • PB-M146S V-Mount Pocket, 146 Втч, D-Tap, USB-A
Код товара:УТ-00092972
Артикул:PB-M146S

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

PB-M146S – аккумуляторная батарея типа V-Mount. Напряжение 14.4 В, емкость 146 Bтч, максимальный выходной ток 12 А (150 Вт, суммарно для всех выходов). Помимо контактов V-Mount на корпусе расположено гнездо D-Tap (P-Tap) и выход USB-A 10 Вт для питания аксессуаров или подзарядки вашего телефона в дороге. Батарея предназначена для питания профессиональных видеокамер (камкордеров), электронных систем стабилизации, систем follow-focus, светодиодных осветителей и других устройств.

PB-M146S имеет инновационную компоновку по принципу «без проводов». Все элементы, включая гнездо D-Tap, разъем USB и светодиодные индикаторы уровня заряда, припаяны непосредственно к печатной плате, для эффективного уменьшения внутреннего сопротивления, а также для обеспечения стабильности, безопасности и надежности.

Батарея состоит из 12 литиевых элементов типоразмера 18650 и контроллеров заряда. PB-M146S имеет 5 светодиодов для индикации оставшегося заряда. Если оставшийся заряд составляет менее 10%, последний светодиод будет мигать, напоминая о необходимости замены аккумулятора.

PB-M146S может заряжаться любым зарядным устройством (зарядной станцией) с площадкой V-mount или с коннектором D-Tap. Максимальный зарядный ток составляет 3А (50 Вт). Рекомендуются следующие зарядные устройства: SWIT S-3822S, портативное 2-х канальное зарядное устройство с параллельной зарядкой (время заряда двух PB-M146S: приблизительно 3 часа 45 минут) или SWIT PC-U130B2, компактное зарядное устройство с двумя выходами D-tap, последовательная зарядка: 1 батарея за 3 часа 45 минут, 2 батареи приблизительно за 7.5 часов.

Аккумулятор выполнен в компактном корпусе и весит всего 720 г.

Характеристики

  • Тип крепления: V-lock
  • Используемые элементы: Li-ion 18650
  • Ёмкость: 146 Втч
  • Номинальное напряжение: 14.4 В
  • Максимальная выходная мощность: 150 Вт
    • Контакты V-Mount: 150 Вт (12 А)
    • Выход D-tap: 100 Вт (10А)
    • Выход USB: 10 Вт (5В 2А)
  • Ток заряда: 16.8В 3А (макс)
  • Индикатор состояния: 5 сегментов, светодиоды
  • Цвет: черный
  • Температура заряда: от 0 до +40°C
  • Рабочая температура: от -20 до +50°C
  • Размеры: 100 х 74 х 63.7 мм
  • Вес: 0.72 кг