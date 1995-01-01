PB-M146S – аккумуляторная батарея типа V-Mount. Напряжение 14.4 В, емкость 146 Bтч, максимальный выходной ток 12 А (150 Вт, суммарно для всех выходов). Помимо контактов V-Mount на корпусе расположено гнездо D-Tap (P-Tap) и выход USB-A 10 Вт для питания аксессуаров или подзарядки вашего телефона в дороге. Батарея предназначена для питания профессиональных видеокамер (камкордеров), электронных систем стабилизации, систем follow-focus, светодиодных осветителей и других устройств.

PB-M146S имеет инновационную компоновку по принципу «без проводов». Все элементы, включая гнездо D-Tap, разъем USB и светодиодные индикаторы уровня заряда, припаяны непосредственно к печатной плате, для эффективного уменьшения внутреннего сопротивления, а также для обеспечения стабильности, безопасности и надежности.

Батарея состоит из 12 литиевых элементов типоразмера 18650 и контроллеров заряда. PB-M146S имеет 5 светодиодов для индикации оставшегося заряда. Если оставшийся заряд составляет менее 10%, последний светодиод будет мигать, напоминая о необходимости замены аккумулятора.

PB-M146S может заряжаться любым зарядным устройством (зарядной станцией) с площадкой V-mount или с коннектором D-Tap. Максимальный зарядный ток составляет 3А (50 Вт). Рекомендуются следующие зарядные устройства: SWIT S-3822S, портативное 2-х канальное зарядное устройство с параллельной зарядкой (время заряда двух PB-M146S: приблизительно 3 часа 45 минут) или SWIT PC-U130B2, компактное зарядное устройство с двумя выходами D-tap, последовательная зарядка: 1 батарея за 3 часа 45 минут, 2 батареи приблизительно за 7.5 часов.

Аккумулятор выполнен в компактном корпусе и весит всего 720 г.

Характеристики