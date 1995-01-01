Аккумулятор SWIT OMNI-99S не зря несет название Omni – он может обеспечить зарядку и постоянное питание буквально для всего, будь то фото- или видеокамеры, студийные светодиодные осветители, накамерные аксессуары (мониторы, рекордеры, видеосендеры, портативный свет), мобильные устройства (смартфоны и планшеты), ноутбуки и так далее. Для этого он оснащен несколькими входами и выходами: V-Mount (до 150 Вт), D-Tap (до 150 Вт), DC5521 (круглый выход, до 25 Вт), USB-C (до 65 Вт) и, наконец, USB-A (до 10 Вт).

Аккумулятор подходит для питания камер Sony и RED, использующих батареи V-Mount, он корректно сообщает им уровень заряда.

Аккумулятор компактный и легкий: он помещается в ладони, а вес составляет всего 553 г, что особенно актуально при съемке с рук, с камерой на стабилизаторе или риге. При этом он обладает хорошей емкостью 99 Втч. Здесь используются высококачественные топливные элементы Sanyo 18650 емкостью 3450 мАч. Уровень отдачи в 150 Вт поддерживается вплоть до полного разряда батареи. Наконец, аккумулятор может использоваться в очень холодных условиях: вплоть до -20°.

Для зарядки батареи можно использовать контакты V-Mount, а также порты D-Tap и USB-C.

На дисплее показывается информация по уровню заряда, работающим на данный момент портам, а также предупреждения (перегрев, низкая температура, превышение допустимой нагрузки) и ошибки. В случае вывода кода ошибки (E1-E5) починить аккумулятор можно будет только в сервисе. Аккумулятор оснащен двухуровневой защитой: первый уровень (перегрев, перегрузка по напряжению или силе тока) является восстанавливаемым, а если он каким-либо образом пройден, срабатывает невосстанавливаемая защита второго уровня, которая предотвращает возгорание батареи. Состояние «здоровья» (ресурс) батареи также можно проверить при длинном нажатии на кнопку (L3 - L1).

Порты с относительной низкой отдачей энергии (DC, USB-A и USB-C) можно использовать одновременно, однако при слишком высокой нагрузке батарея автоматически отключится и выведет предупреждение. Отключите провода, она перезапустится через прибл. 20 с. USB-A по умолчанию находится в спящем режиме, для его активации необходимо нажать кнопку на корпусе. Кроме того, если аккумулятор не используется более 10 дней подряд, он автоматически входит в режим сна, вывести из которого можно нажатием на ту же кнопку. При длительном хранении рекомендуется зарядить аккумулятор выше 50%, чтобы он не ушел в глубокий разряд.

Характеристики