Аккумулятор SWIT OMNI-99S V-Mount, D-Tap, USB-C, USB-A, 99 Втч
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Описание
Аккумулятор SWIT OMNI-99S не зря несет название Omni – он может обеспечить зарядку и постоянное питание буквально для всего, будь то фото- или видеокамеры, студийные светодиодные осветители, накамерные аксессуары (мониторы, рекордеры, видеосендеры, портативный свет), мобильные устройства (смартфоны и планшеты), ноутбуки и так далее. Для этого он оснащен несколькими входами и выходами: V-Mount (до 150 Вт), D-Tap (до 150 Вт), DC5521 (круглый выход, до 25 Вт), USB-C (до 65 Вт) и, наконец, USB-A (до 10 Вт).
Аккумулятор подходит для питания камер Sony и RED, использующих батареи V-Mount, он корректно сообщает им уровень заряда.
Аккумулятор компактный и легкий: он помещается в ладони, а вес составляет всего 553 г, что особенно актуально при съемке с рук, с камерой на стабилизаторе или риге. При этом он обладает хорошей емкостью 99 Втч. Здесь используются высококачественные топливные элементы Sanyo 18650 емкостью 3450 мАч. Уровень отдачи в 150 Вт поддерживается вплоть до полного разряда батареи. Наконец, аккумулятор может использоваться в очень холодных условиях: вплоть до -20°.
Для зарядки батареи можно использовать контакты V-Mount, а также порты D-Tap и USB-C.
На дисплее показывается информация по уровню заряда, работающим на данный момент портам, а также предупреждения (перегрев, низкая температура, превышение допустимой нагрузки) и ошибки. В случае вывода кода ошибки (E1-E5) починить аккумулятор можно будет только в сервисе. Аккумулятор оснащен двухуровневой защитой: первый уровень (перегрев, перегрузка по напряжению или силе тока) является восстанавливаемым, а если он каким-либо образом пройден, срабатывает невосстанавливаемая защита второго уровня, которая предотвращает возгорание батареи. Состояние «здоровья» (ресурс) батареи также можно проверить при длинном нажатии на кнопку (L3 - L1).
Порты с относительной низкой отдачей энергии (DC, USB-A и USB-C) можно использовать одновременно, однако при слишком высокой нагрузке батарея автоматически отключится и выведет предупреждение. Отключите провода, она перезапустится через прибл. 20 с. USB-A по умолчанию находится в спящем режиме, для его активации необходимо нажать кнопку на корпусе. Кроме того, если аккумулятор не используется более 10 дней подряд, он автоматически входит в режим сна, вывести из которого можно нажатием на ту же кнопку. При длительном хранении рекомендуется зарядить аккумулятор выше 50%, чтобы он не ушел в глубокий разряд.
Характеристики
- Основной интерфейс: V-Mount
- Номинальное напряжение: 14.4В
- Емкость: 99 Втч (6.9 Ач)
- Выходной ток:
- V-Mount: 150 Вт (12А)
- D-Tap: 150 Вт (12А)
- USB-A: 10 Вт (5В 2А)
- USB-C: 65 Вт (5 / 9 / 12 / 15 / 20В 3.25А)
- DC: 25 Вт (8.4В 3.А)
- Зарядный ток:
- V-Mount: 16.8В 3.4А
- D-Tap: 16.8В 3.4А
- USB-C: 48 Вт (USB Power Delivery)
- Размеры: 102 х 74 х 52 мм
- Вес: 553 г
- Размеры с упаковкой: 150 х 105 х 70 мм
- Вес брутто: 700 г
- Рабочая температура: -20° - 50° С (рекомендуемая: -10° - 30° С)
- Температура хранения: -20° - 50° С
- Стандарты безопасности: EN55032, EN55035, UN38.3, IEC62368
- Тест на свободное падение с высоты 1.2 м на твердую поверхность (металл)