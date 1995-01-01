Аккумулятор SWIT NP-FZ100 использует высококачественные ячейки PowerCell, которые обеспечивают высокую отдачу и безопасность использования. Высокое напряжение сохраняется в течение длительного разряда, в то время как у многих аналогов оно резко падает после достижения порога 50% емкости, из-за чего питание камеры становится невозможным. Ячейки PowerCell также обладают длительным сроком хранения заряда и высоким ресурсом. Чип батареи распознается камерой как «родной», информация по уровню заряда и оставшемуся ресурсу батареи выводится точно.

Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5В. Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда при нажатии на кнопку: не требуется ставить батарею в камеру, чтобы увидеть ее состояние.

Аккумулятор выполнены в огнестойком пластиковом корпусе (класс горючести V0) и оснащены теми же многоуровневыми схемами защиты, что и оригинальные аккумуляторы (защита от короткого замыкания, перегрева, перегрузки по напряжению или току, глубокого разряда, избыточного заряда и так далее). Это гарантирует безопасную и надежную работу в самых сложных условиях съемочной площадки.

Совместимые камеры:

Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1

Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V

Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR

Sony Alpha a7S III

Sony Alpha a6600, a6700

Sony FX2, FX3, FX30

Sony ZV-E1, ZV-E10 II

Характеристики