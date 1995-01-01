Аккумулятор SWIT NP-FZ100, USB-C, 2200 мАч
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Описание
Аккумулятор SWIT NP-FZ100 использует высококачественные ячейки PowerCell, которые обеспечивают высокую отдачу и безопасность использования. Высокое напряжение сохраняется в течение длительного разряда, в то время как у многих аналогов оно резко падает после достижения порога 50% емкости, из-за чего питание камеры становится невозможным. Ячейки PowerCell также обладают длительным сроком хранения заряда и высоким ресурсом. Чип батареи распознается камерой как «родной», информация по уровню заряда и оставшемуся ресурсу батареи выводится точно.
Благодаря порту USB-C вы можете заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства, что особенно удобно в дороге – достаточно универсального сетевого адаптера, автомобильного ЗУ или USB розетки на 5В. Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда при нажатии на кнопку: не требуется ставить батарею в камеру, чтобы увидеть ее состояние.
Аккумулятор выполнены в огнестойком пластиковом корпусе (класс горючести V0) и оснащены теми же многоуровневыми схемами защиты, что и оригинальные аккумуляторы (защита от короткого замыкания, перегрева, перегрузки по напряжению или току, глубокого разряда, избыточного заряда и так далее). Это гарантирует безопасную и надежную работу в самых сложных условиях съемочной площадки.
Совместимые камеры:
- Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
- Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
- Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR
- Sony Alpha a7S III
- Sony Alpha a6600, a6700
- Sony FX2, FX3, FX30
- Sony ZV-E1, ZV-E10 II
Характеристики
- Номинальное напряжение: 7.2 В
- Емкость: 2200 мАч, 16 Втч
- Вход USB-C: зарядка 5В 1.2А
- Время зарядки:
- Приблизительно 230 мин через порт USB-C
- Приблизительно 107 мин с зарядным устройством SONY BC-QZ1
- Размеры: 51.7 х 38.7 х 22.7 мм
- Температура зарядки: 0 - 40°C
- Температура разрядки: -20°C - 50°C (емкость и нагрузка могут снижаться при работе при температуре ниже 0°C)
- Вес нетто: 78.5 г
- Вес с упаковкой: 0.12 кг